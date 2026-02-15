ETV Bharat / state

बिजली के स्मार्ट मीटर की इस नंबर पर करें शिकायत, क्या बैलेंस खत्म होने पर एकदम कट जाएगी बिजली?

स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों में बढ़ाई जा रही जागरुकता ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है और बिजली के स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बिजली के कम लोड की शिकायत नहीं करनी होगी, जिन भी घरों में बिजली का लोड कम होगा. स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बोर्ड को उसकी जानकारी मिलेगी और बिजली बोर्ड वहां पर अतिरिक्त लोड की व्यवस्था करेगा. ढालपुर में पत्रकारों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के सलाहकार अनुराग पराशर ने बताया कि लोगों के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर कई गलतफहमियां भी हैं और बोर्ड की ओर से लोगों की इन सभी गलतफहमियों को भी दूर किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश में 28 लाख उपभोक्ता हैं और अभी तक 8 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए हैं. बिजली के खर्च के बारे में उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल के माध्यम से सटीक जानकारी मिलेगी और उन्हें इस बात का भी पता लगेगा कि उनके घर में किस समय कितनी बिजली खर्च हो रही है. किसी भी जानकारी और शिकायत के लिए 1912 पर शिकायत कर सकते हैं. प्रीपेड में भी बिजली का क्नकेशन बिना सूचना के नहीं काटे जाएगा. बिजली का प्रीपेड कनेक्शन में जीरो बैलेंस होने पर सात दिन का अतिरिक्त समय रहेगा. बैलेंस खत्म होने से पहले ही उपभोक्ता को सूचित कर दिया जाएगा. उपभोक्ताओं को मिलेंगी सुविधाएं (ETV Bharat) मोबाइल पर भेजा जाएगा डाटा