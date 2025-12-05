ETV Bharat / state

पोस्टमार्टम के बाद सुलझी डेथ मिस्ट्री, गला दबाकर की गई थी सुरेश की हत्या, जमीन को लेकर हुई थी कहासुनी

लक्सर: पथरी थाना क्षेत्र के धारीवाला गांव में सुरेश की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब रहस्य नहीं रही. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा करते हुए पुष्टि की है कि सुरेश की हत्या गला दबाकर की गई थी. रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान भी पाए गए हैं. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

जमीन को लेकर हुई थी कहासुनी: बता दें 2 दिसंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेश ने आत्महत्या कर ली. मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. रिपोर्ट सामने आने पर मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या निकला. जांच में सामने आया कि मृतक सुरेश अविवाहित था तथा अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहता था. इसी को लेकर उसका अपने भाई और भतीजे से आए दिन विवाद होता था. घटना वाले दिन भी दोनों पक्षों में जमीन को लेकर कहासुनी हुई थी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: फेरुपुर चौकी प्रभारी विपिन कुमार ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्वयं वादी बनकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस मृतक के भाई और भतीजे से गहन पूछताछ कर रही है. पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि सुरेश की गला घोटकर हत्या की गई है. भाई और भतीजे से पूछताछ जारी है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस अब हत्या के पीछे संपत्ति विवाद को प्रमुख कारण मानते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है.