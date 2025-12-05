ETV Bharat / state

पोस्टमार्टम के बाद सुलझी डेथ मिस्ट्री, गला दबाकर की गई थी सुरेश की हत्या, जमीन को लेकर हुई थी कहासुनी

धारीवाला गांव में युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का खुलासा हुआ है.

Youth murdered in Laksar
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo- ETV Bharat)
Published : December 5, 2025 at 10:28 AM IST

लक्सर: पथरी थाना क्षेत्र के धारीवाला गांव में सुरेश की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब रहस्य नहीं रही. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा करते हुए पुष्टि की है कि सुरेश की हत्या गला दबाकर की गई थी. रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान भी पाए गए हैं. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

जमीन को लेकर हुई थी कहासुनी: बता दें 2 दिसंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेश ने आत्महत्या कर ली. मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. रिपोर्ट सामने आने पर मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या निकला. जांच में सामने आया कि मृतक सुरेश अविवाहित था तथा अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहता था. इसी को लेकर उसका अपने भाई और भतीजे से आए दिन विवाद होता था. घटना वाले दिन भी दोनों पक्षों में जमीन को लेकर कहासुनी हुई थी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: फेरुपुर चौकी प्रभारी विपिन कुमार ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्वयं वादी बनकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस मृतक के भाई और भतीजे से गहन पूछताछ कर रही है. पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि सुरेश की गला घोटकर हत्या की गई है. भाई और भतीजे से पूछताछ जारी है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस अब हत्या के पीछे संपत्ति विवाद को प्रमुख कारण मानते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है.

आत्महत्या में हुआ नया खुलासा: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए खुलासे से पुलिस ने भाई भतीजे को पूछताछ के लिए थाने लाई और दोनों से गहनता से पूछताछ की गई. थाना पथरी प्रभारी मानो नौटियाल ने बताया गया है कि मृतक शराब पीने का आदी था और अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहता था जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा था. जिस दिन मृत्यु हुई उसे पूर्वी घर में झगड़ा हुआ था इन सभी पहलुओं को लेकर जहां पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है, वहीं परिजनों से भी पूछताछ कर रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज: क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां गला दबाने से हत्या की पुष्टि हो रही है और मृतक के शरीर पर भी चोटों के निशान भी हैं. इसी को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द हत्या खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. मनोज नौटियाल ने बताया कि जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

