ETV Bharat / state

कानपुर : बाइसन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खौफनाक खुलासा, अंदरूनी अंग फटने से हुई मौत

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर प्राणी उद्यान में बाड़े के अंदर दो बाइसन के बीच हुई हिंसक भिड़ंत में घायल हुए बाइसन की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, दूसरे बाइसन के सींग का वार इतना भीषण था कि उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह फट गए थे. शरीर से अत्यधिक खून बहने और आंतरिक चोटों के कारण ही उसकी मौत हुई. दम तोड़ने से ठीक पहले बाइसन की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा, जिसके कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया था.

जू के रेंजर फिरोज खान के अनुसार, घटना बुधवार शाम की है. बाड़े में मौजूद दो नर बाइसन आपस में आमने-सामने आ गए और उनके बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई. इस आपसी संघर्ष के दौरान एक बाइसन ने दूसरे बाइसन के पेट में अपने सींग से जोरदार वार कर दिया. पेट में सींग लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. बाड़े में तैनात कीपर ने जैसे ही यह खौफनाक मंजर देखा, तो तुरंत उसने इसकी सूचना जू के वरिष्ठ अधिकारियों और पशु चिकित्सा टीम को दी.

इलाज से मिला था आराम, फिर अचानक बिगड़ी हालत सूचना मिलते ही वन्यजीव चिकित्सक डॉ. नासिर अपनी टीम के साथ पहुंचे और घायल बाइसन का इलाज शुरू किया. डॉक्टरों की त्वरित कार्रवाई और दवाओं के असर से उसकी हालत में सुधार दिखाई देने लगा था और उसे दर्द से काफी आराम मिल गया था. स्थिति सामान्य होती देख डॉक्टरों और जू प्रशासन ने राहत की सांस ली थी. हालांकि, शुक्रवार सुबह अचानक बाइसन की तबीयत दोबारा खराब हो गई. उसके मुंह से सफेद झाग आने लगा. जब तक डॉक्टरों की टीम कुछ समझ पाती और दोबारा इलाज शुरू करती, तब तक उसने दम तोड़ दिया.

परिसर में ही दफनाया गया