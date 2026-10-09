कानपुर : बाइसन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खौफनाक खुलासा, अंदरूनी अंग फटने से हुई मौत
बाड़े के अंदर दो बाइसन के बीच हुई हिंसक भिड़ंत में एक हो गया था गंभीर रूप से घायल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:45 PM IST
कानपुर: कानपुर प्राणी उद्यान में बाड़े के अंदर दो बाइसन के बीच हुई हिंसक भिड़ंत में घायल हुए बाइसन की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, दूसरे बाइसन के सींग का वार इतना भीषण था कि उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह फट गए थे. शरीर से अत्यधिक खून बहने और आंतरिक चोटों के कारण ही उसकी मौत हुई. दम तोड़ने से ठीक पहले बाइसन की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा, जिसके कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया था.
जू के रेंजर फिरोज खान के अनुसार, घटना बुधवार शाम की है. बाड़े में मौजूद दो नर बाइसन आपस में आमने-सामने आ गए और उनके बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई. इस आपसी संघर्ष के दौरान एक बाइसन ने दूसरे बाइसन के पेट में अपने सींग से जोरदार वार कर दिया. पेट में सींग लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. बाड़े में तैनात कीपर ने जैसे ही यह खौफनाक मंजर देखा, तो तुरंत उसने इसकी सूचना जू के वरिष्ठ अधिकारियों और पशु चिकित्सा टीम को दी.
इलाज से मिला था आराम, फिर अचानक बिगड़ी हालत
सूचना मिलते ही वन्यजीव चिकित्सक डॉ. नासिर अपनी टीम के साथ पहुंचे और घायल बाइसन का इलाज शुरू किया. डॉक्टरों की त्वरित कार्रवाई और दवाओं के असर से उसकी हालत में सुधार दिखाई देने लगा था और उसे दर्द से काफी आराम मिल गया था. स्थिति सामान्य होती देख डॉक्टरों और जू प्रशासन ने राहत की सांस ली थी. हालांकि, शुक्रवार सुबह अचानक बाइसन की तबीयत दोबारा खराब हो गई. उसके मुंह से सफेद झाग आने लगा. जब तक डॉक्टरों की टीम कुछ समझ पाती और दोबारा इलाज शुरू करती, तब तक उसने दम तोड़ दिया.
परिसर में ही दफनाया गया
इसके बाद वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. नासिर के नेतृत्व में पशु डॉक्टरों की विशेष टीम द्वारा मृत बाइसन का पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम की प्राथमिक जांच में साफ हुआ कि सींग लगने की वजह से अंदरूनी अंगों में गंभीर चोटें आई थीं और अंदर ही अंदर अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी जान चली गई. पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, शव को कानपुर चिड़ियाघर परिसर में ही दफना दिया गया.
3 साल थी उम्र
कानपुर प्राणी उद्यान के रेंजर फिरोज खान ने बताया कि बाइसन की उम्र 3 साल के करीब थी. जू में बाइसन का कुनबा धीरे-धीरे बढ़ रहा था. यहां कुल 4 बाइसन मौजूद थे, लेकिन इस हादसे में एक नर बाइसन की मौत हो जाने के बाद अब बाड़े में केवल 3 ही शेष रह गए हैं. इस घटना के बाद बाड़ों में बंद भारी-भरकम जानवरों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है.
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