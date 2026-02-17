पटाखा फैक्ट्री में जिंदा जले मजदूरों के शवों का पोस्टमार्टम, लिए डीएनए सैंपल, परिजनों के सैंपल से होगा मिलान
शवों के डीएनए सैंपल जांच के लिए बाहर भेजे जाएंगे. इनकी रिपोर्ट 10 से 15 दिनों में मिलेगी.
Published : February 17, 2026 at 4:36 PM IST
अलवर: भिवाड़ी के खुशखेड़ा कारोली औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए अग्नि हादसे के बाद जिंदा जले मजदूरों के शवों की डीएनए जांच के लिए मंगलवार को सैंपल लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई. सभी सात मजदूरों के शवों को फिलहाल खुश्खेड़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है. शवों के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए बाहर भेजे जाएंगे. इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट करीब 10 से 15 दिनों में आएगी.
मेडिकल बोर्ड का गठन: खुशखेड़ा सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी व मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉ राहुल गोयल ने बताया कि सोमवार को सुबह करीब 11 बजे पूर्ण रूप से जले हुए 7 शव अस्पताल में लाए गए. इन शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि शवों की हालत हड्डी या राख में परिवर्ततित हो चुकी थी. इस कारण शवों को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर अस्पताल में लाया गया था. मंगलवार को शवों के डीएनए सैंपल लेने की कार्रवाई की गई, जिससे शवों की पहचान की जा सके. सैंपल लेने के बाद शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए तीन डॉक्टर की टीम का मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा चुका है. जिसमें स्वयं डॉ राहुल, डॉ विक्रम व डॉ नितेश रावत शामिल हैं.
पढ़ें: भिवाड़ी: ब्लास्ट वाली जगह से 500 मीटर दूर एक और पटाखा फैक्ट्री, भारी मात्रा में मिले पटाखे
तीन जार में लिए जाएंगे सैंपल: चिकित्सा प्रभारी डॉ राहुल ने बताया कि डीएनए सैंपल जांच के लिए तीन विभिन्न जारों में शवों के सैंपल लिए जाएंगे. इन सैंपल में हड्डी, मांसपेशी का टुकड़ा व स्किन के साथ राख या बारूद का सैंपल लिया जाएगा, जिसके माध्यम से पहचान की जाएगी कि इनकी मृत्यु बारूद से हुई है. उन्होंने बताया कि 7 शवों के अलग-अलग तीन जारों के माध्यम से 21 जार में सैंपल लिए जाएंगे. सभी शवों के डीएनए सैंपल की मैचिंग उनके परिजनों के सैंपल से की जाएगी. सैंपलों के मिलान से मृतक की पहचान की जा सकेगी.
पढ़ें: फैक्ट्री संचालक पर पीड़ितों ने दर्ज कराया केस, लालच व लापरवाही ने ली मजदूरों की जान, चीन से आता था कच्चा माल
बाहर भेजे जाएंगे सैंपल: डॉ राहुल ने बताया कि शवों के सैंपल पुलिस को सौंपे जाएंगे. पुलिस की ओर से सैंपल को जांच के लिए बाहर भेजा जाएगा. इन सैंपलों को जांच के लिए संभवत जयपुर भेजा जाएगा, जहां से करीब 10 से 15 दिनों में रिपोर्ट आने की संभावना है. चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राहुल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शवों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा. कारण है कि शवों को ज्यादा दिनों के लिए डीप फ्रीजर में रखना जरूरी है. अस्पताल में एक डीप फ्रीजर है जिसमें दो शव ही रखे जा सकते हैं. लंबे समय तक शवों को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ से ढक कर रखना पड़ता है.