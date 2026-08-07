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अबान की PM रिपोर्ट- 23 चोटों ने ली जान; अतीक-अशरफ की कब्र के पास होगा सुपुर्द-ए-खाक

पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों शवों को एंबुलेंस से प्रयागराज पहुंचाया गया है. खानदानी कब्रिस्तान में होगा सुपुर्द-ए-खाक

23 चोटों ने ली अतीक अहमद की बेटे अबान की जान.
23 चोटों ने ली अतीक अहमद की बेटे अबान की जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 10:44 AM IST

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Updated : August 7, 2026 at 11:05 AM IST

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झांसी/प्रयागराज: भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के 21 वर्षीय बेटे अबान और उसके साथी सोनू की मौत हो गई. तीन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें अबान के शरीर पर कुल 23 चोटों के निशान मिले हैं. वहीं, शुक्रवार तड़के अबान का शव प्रयागराज पहुंचा. अतीक अहमद और अशरफ की कब्रों के पास ही अबान को भी दफनाया जाएगा.

झांसी में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, तेज टक्कर के कारण उसके लीवर, फेफड़े और तिल्ली फट गई थी, जबकि पसलियां भी टूट गई थीं. शरीर के अंदर अत्यधिक इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी मृत्यु हुई हैं.

कार में अबान की सीट के पीछे बैठे सोनू की मौत सिर की हड्डी टूटने से हुई है. पोस्टमॉर्टम में उसके दोनों हाथों में भी फ्रैक्चर पाया गया. गुरुवार रात करीब 11:30 बजे झांसी मेडिकल कॉलेज में दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम किया गया.

इस दौरान अबान अहमद का बड़ा भाई अहजम पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचा और भाई का शव देखकर भावुक हो गया. उसने पुलिस अधिकारियों से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की मांग की. हालांकि, अधिकारियों ने बाद में रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात कही है.

अबान अहमद का बड़ा भाई अहजम. (Video Credit: ETV Bharat)

120 किमी की रफ्तार पर एक्सीडेंट: प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसे के समय अबान कार की आगे वाली सीट पर बैठा था, जबकि उसका साथी जैद वाहन चला रहा था. सोनू पीछे की सीट पर बैठा था.

बताया जा रहा है कि करीब 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार उसी ओर से डिवाइडर से टकराई, जिस तरफ अबान बैठा था. इसी वजह से उसे सबसे गंभीर चोटें आईं और टक्कर के कुछ ही देर बाद अबान तथा सोनू दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

हादसे के प्रत्यक्षदर्शी दीपक यादव ने बताया कि तेज आवाज सुनकर वह सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद वह पास के एक घर से लोहे की सब्बल लेकर आए और दरवाजा तोड़कर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया था.

अतीक-अशरफ की कब्र के पास होगा सुपर्द-ए-खाक: अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद का शव शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे प्रयागराज के हटवा गांव पहुंचा. हटवा स्थित बुआ के घर शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में 20 से अधिक पुलिसकर्मियों और PAC बल को तैनात किया गया है. अबान को कसारी-मसारी स्थित खानदानी कब्रिस्तान में अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में सुपुर्द-ए-खाक करने की तैयारी की गई है.

जेल में बंद भाइयों की पैरोल पर संशय: अबान का शव लेने पहुंचे बड़े भाई अहजम ने भावुक होते हुए कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली. अहजम और परिजनों की मांग है कि जेल में बंद दोनों भाइयों-मोहम्मद उमर (लखनऊ जेल) और अली अहमद (झांसी जेल)-को जनाजे में शामिल होने की अनुमति दी जाए. इसके लिए हाईकोर्ट में पैरोल अर्जी दाखिल की गई है. कोर्ट से अनुमति मिलती है, तो शाम तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कैसे बिखर गया अतीक का कुनबा

अतीक अहमद और अशरफ: 2023 में पुलिस कस्टडी के दौरान हत्या.

असद अहमद: 2023 में पुलिस एनकाउंटर में ढेर.

शाइस्ता परवीन (अतीक की पत्नी): 2023 से फरार, अबान के जनाजे में शामिल होने पर सस्पेंस.

जैनब फातिमा (अशरफ की पत्नी): 2023 से लगातार फरार.

मोहम्मद उमर: लखनऊ जेल में बंद.

अली अहमद: झांसी जेल में निरुद्ध.

अहजम व अबान: अतीक का घर टूटने के बाद दोनों भाई अपनी बुआ के घर हटवा में रह रहे थे.

यह भी पढ़ें: अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत, झांसी में कार डिवाइडर से टकराई

Last Updated : August 7, 2026 at 11:05 AM IST

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