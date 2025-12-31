सीएम योगी का फर्जी बयान पोस्ट करने का मामला; KRK के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज
हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राजकुमार तिवारी ने पोस्ट की कॉपी दी थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 3:16 PM IST
लखनऊ: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से भ्रामक और फर्जी बयान पोस्ट करने के मामले में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हजरतगंज कोतवाली में X हैंडल @kamaalrkhan (कमाल राशिद खान) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि मुख्यमंत्री की फोटो और एक अखबार के फर्जी स्क्रीनशॉट के जरिए समाज में गलत नरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी.
सीएम के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश: नरही निवासी राजकुमार तिवारी ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से X हैंडल @kamaalrkhan (KRK उर्फ कमाल राशिद खान) के अकाउंट से भ्रामक और फर्जी बयान पोस्ट की गई थी. आरोपी ने समाचार पत्र के नाम का सहारा लेकर मुख्यमंत्री की फोटो के साथ एक बयान पोस्ट किया.
पोस्ट की कॉपी के आधार पर FIR दर्ज: हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि पोस्ट में दर्शाया गया कि सीएम योगी ने कहा कि हमें मुस्लिम, दलित और यादव वोट नहीं भी मिलेगा, तब भी हम जीतेंगे. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरी तरह से झूठा और एडिटेड स्क्रीनशॉट है, जिसे जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने और समाज में विद्वेष फैलाने के लिए शेयर किया गया. हजरतगंज कोतवाली में एक्स हैंडल @kamaalrkhan (KRK) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
साइबर सेल की मदद ले रही पुलिस: हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राजकुमार तिवारी ने पोस्ट की फोटो कॉपी दी थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने, भ्रामक जानकारी फैलाने और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. साइबर सेल की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि यह फर्जी सामग्री कहां से तैयार की गयी थी.
यह भी पढ़ें- संभल में बुलडोजर एक्शन; 4 बीघा सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा, तहसीलदार बोले- करोड़ों की है संपत्ति