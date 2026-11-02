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जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे...रामपुर में सपा नेता के समर्थन में लगे पोस्टर, पुलिस ने हटवाए

आजम खान के समर्थन में लगे पोस्टर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के समर्थन में रामपुर में पोस्टर लगाए गए. पोस्टरों पर लिखे नारों ने एक बार फिर आजम खां को लेकर सियासी माहौल गरमा दिया. उधर, पोस्टर की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को हटवा दिया.

होर्डिंग पर लिखा था- जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे. इतना ही नहीं, सरकार आने पर आजम खान पर हुए एक-एक जुल्म का हिसाब लेने जैसी बातें भी लिखी गई हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और शहर में लगे इन होर्डिंग को हटवा दिया गया.