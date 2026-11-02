जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे...रामपुर में सपा नेता के समर्थन में लगे पोस्टर, पुलिस ने हटवाए
मामले की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर हटवा दिया. पोस्टर लगाने वाले की तलाश की ज रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 3:59 PM IST
रामपुर : पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के समर्थन में रामपुर में पोस्टर लगाए गए. पोस्टरों पर लिखे नारों ने एक बार फिर आजम खां को लेकर सियासी माहौल गरमा दिया. उधर, पोस्टर की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को हटवा दिया.
होर्डिंग पर लिखा था- जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे. इतना ही नहीं, सरकार आने पर आजम खान पर हुए एक-एक जुल्म का हिसाब लेने जैसी बातें भी लिखी गई हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और शहर में लगे इन होर्डिंग को हटवा दिया गया.
वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक ने होर्डिंग लगवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. दरअसल, जनपद रामपुर में कई स्थानों पर ऐसे होर्डिंग लगाए जाने की बात सामने आई है, जिनमें सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. इसके साथ ही इसरार नबी नाम के व्यक्ति की तस्वीर भी निवेदक के रूप में लगाई गई है.
इन होर्डिंग पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है- जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे. इसके अलावा आजम खान पर हुए एक-एक जुल्म का सरकार आने के बाद हिसाब करने जैसी टिप्पणी भी की गई है. इन नारों को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो और होर्डिंग का मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई. पुलिस ने ऐसे आपत्तिजनक होर्डिंग को तत्काल प्रभाव से हटवा दिया है.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि जनपद में इस तरह के पोस्टर लगाए जाने का मामला संज्ञान में आया है. इसकी जांच कराई जा रही है. जो भी आपत्तिजनक पोस्टर हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटवा दिया गया है. जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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