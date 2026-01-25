'जल्द से जल्द JDU ज्वाइन करें..' पटना में RCP और निशांत कुमार का लगा पोस्टर

ETV Bharat / state

आरसीपी सिंह और निशांत कुमार को जल्द जदयू ज्वाइन करने के लिए कहा गया है. पटना जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं.

पटना में लगे पोस्टर (ETV Bharat)
Published : January 25, 2026 at 6:34 PM IST

पटना: "बिहार की जनता चाहती है कि आरसीपी सिंह के साथ इंजीनियर निशांत कुमार जी जल्द से जल्द जदयू पार्टी ज्वाइन करें. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं." जदयू कार्यालय पटना के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह और निशांत कुमार की भी तस्वीर लगी है. इस पोस्टर को जदयू के युवा नेता प्रिंस पटेल और आलोक गौतम ने लगाया है.

चाचा-भतीजा की जोड़ी हिट: एक और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार और आरसीपी सिंह की तस्वीर लगी है. इसमें लिखा है 'बिहार के हित में नीतीश कुमार सुन ले पुकार, चाचा-भतीजा की जोड़ी बढ़ाएगी बिहार की शान.' जदयू नेता निशांत कुमार और आरसीपी सिंह को चाचा-भतीजे की जोड़ी बना रहे हैं.

पटना में लगे पोस्टर (ETV Bharat)

पार्टी कार्यालय के सामने पोस्टर: जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को लेकर जदयू में हलचल है. जदयू कार्य कार्यकर्ताओं के तरफ से पार्टी कार्यालय के सामने ही कई पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें नीतीश कुमार निशांत कुमार और आरसीपी सिंह की फोटो एक साथ है.

आरसीपी के विरोध में कई नेता: पिछले दिनों पटेल समाज की ओर से आयोजित चूड़ा-दही भोज और सरस्वती पूजा में आरसीपी सिंह का जो बयान आया है, उसे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. पटेल समाज खुलकर उनके समर्थन में कूद पड़ा है. हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि अब आरपी सिंह की कोई जरूरत नहीं है. आरसीपी सिंह के समय पार्टी 75 से 43 सीट पर आ गई थी. अब जनता ने फिर से 85 पर पहुंचा दिया है.

दूसरा खेमा स्वागत में तैयार: जदयू में आरसीपी सिंह को लेकर दो खेमा दिख रहा है. एक खेमा चाहता है आरसीपी सिंह जल्द से जल्द जदयू में आ जाए, लेकिन दूसरा खेमा उनके पार्टी में आने का विरोध कर रहा है. अब फैसला नीतीश कुमार को लेना है. सबकी नजर नीतीश कुमार पर ही है. फिलहाल आरसीपी सिंह पूरे मामले में कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए.

पटना में लगे पोस्टर (ETV Bharat)

क्यों नहीं आ सकते आरसीपी?: जदयू कार्यकर्ताओं के तरफ से लगाए जा रहे लगातार पोस्टर से हलचल जरूर बढ़ने लगी है. सबसे बड़ी बात की पार्टी कार्यालय के सामने ही सभी पोस्टर लगाए गए हैं. उसे पार्टी के तरफ से हटाया भी नहीं गया है. जदयू में अभी भी आरसीपी सिंह के बड़ी संख्या में समर्थक हैं. समर्थकों के अनुसार जब ललन सिंह, अरुण कुमार जैसे नेता आ सकते हैं तो आरसीपी सिंह क्यों नहीं आ सकते हैं.

निशांत को लेकर लगातार चर्चा: इधर, निशांत कुमार को लेकर भी संशय है. जदयू के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री निशांत कुमार के स्वागत में तैयार हैं, लेकिन अभी तक ना ही निशांत कुमार और ना ही नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है. हाल में पटना में आयोजित जदयू की सरस्वती पूजा में निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के साथ पहुंचे थे. इस दौरान निशांत कुमार के पक्ष में समर्थकों ने नारा लगाया था.

