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गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा: नगर पालिका ने हटवाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम के पोस्टर

नगर पालिका ने हटवाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम के पोस्टर ( Photo Credit; ETV Bharat )

पीलीभीत : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 'गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा' के पीलीभीत आगमन से पहले ही यहां सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. आगामी 1 जुलाई को होने वाले इस बड़े धार्मिक कार्यक्रम से पहले नगर पालिका ने शहर से यात्रा के पोस्टर और होर्डिंग्स हटा दिए हैं. नगर पालिका ने हटवाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम के पोस्टर (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, शनिवार को नगर पालिका की टीम ने अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार की अगुवाई में शहर के प्रमुख चौराहों और बिजली के खंभों पर लगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा से जुड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स को हटा दिया. इस दौरान शहर के वीआईपी इलाके ऑफिसर्स कॉलोनी और उसके आस-पास के क्षेत्रों से भी सभी होर्डिंग्स उतार दिए गए हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से कई हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है.