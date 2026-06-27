ETV Bharat / state

गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा: नगर पालिका ने हटवाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम के पोस्टर

कार्यक्रम के आयोजक ने कहा-प्रशासन जानबूझकर इतने बड़े आयोजन में अड़ंगा लगा रहा

Photo Credit; ETV Bharat
नगर पालिका ने हटवाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम के पोस्टर (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 'गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा' के पीलीभीत आगमन से पहले ही यहां सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. आगामी 1 जुलाई को होने वाले इस बड़े धार्मिक कार्यक्रम से पहले नगर पालिका ने शहर से यात्रा के पोस्टर और होर्डिंग्स हटा दिए हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
नगर पालिका ने हटवाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम के पोस्टर (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, शनिवार को नगर पालिका की टीम ने अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार की अगुवाई में शहर के प्रमुख चौराहों और बिजली के खंभों पर लगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा से जुड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स को हटा दिया. इस दौरान शहर के वीआईपी इलाके ऑफिसर्स कॉलोनी और उसके आस-पास के क्षेत्रों से भी सभी होर्डिंग्स उतार दिए गए हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से कई हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है.

बता दें कि देश में गौ हत्या बंद कराने और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस 81 दिवसीय देशव्यापी यात्रा की शुरुआत की है. इसी क्रम में 1 जुलाई को शहर के गौहनिया रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित एक निजी कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ है. एक तरफ जहां आयोजक और श्रद्धालु शंकराचार्य के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं. वहीं, दूसरी तरफ नगर पालिका की तरफ से पोस्टर हटाए जाने के अभियान ने विवाद खड़ा कर दिया है.

Photo Credit; ETV Bharat
नगर पालिका ने हटवाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम के पोस्टर (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम के आयोजक राजीव अग्रवाल टीटी का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर सनातन धर्म के इतने बड़े आयोजन में अड़ंगा लगा रहा है. वहीं, नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शहर के सौंदर्यीकरण और बिना अनुमति के सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर लगाने के नियमों के तहत की जा रही है.

ये भी पढ़ें- पौड़ी में गुलदार का खौफ, घास काटने जंगल गई महिला को बनाया निवाला, गांव में शूटर तैनात

TAGGED:

YATRA OF AVIMUKTESHWARANAND
DHARMA YUDDHA YATRA
PILIBHIT NEWS
POSTERS OF AVIMUKTESHWARANAND
AVIMUKTESHWARANAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.