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'न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे...' मुजफ्फरनगर दंगे की बरसी पर लगे अखिलेश यादव के पोस्टर, पुलिस ने हटवाए

जानकारी मिलते ही पुलिस ने इन्हें उतरवा दिया. अब जांच की जा रही है कि इन्हें किसने लगाया और इसके पीछे क्या मकसद था.

मुजफ्फरनगर दंगे की बरसी पर लगे पोस्टर.
मुजफ्फरनगर दंगे की बरसी पर लगे पोस्टर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
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मुजफ्फरनगर : 2013 दंगे की 13वीं बरसी पर लगाए गए विवादित पोस्टरों से सियासी माहौल गर्मा गया है. मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में लगाए गए इन होर्डिंग पर लिखा था, ‘न भूले थे, न भूलें हैं, न भूलेंगे.’ होर्डिंग पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगी थी. जानकारी मिलते ही पुलिस ने इन्हें उतरवा दिया.

सोमवार सुबह लोगों की नजर होर्डिंग पर पड़ी तो इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. होर्डिंग पर दंगों की याद दिलाने वाला संदेश और अखिलेश यादव की तस्वीर होने से मामला और चर्चा में आ गया. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि होर्डिंग किस व्यक्ति या संगठन ने लगाए थे. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इन्हें लगाने के पीछे किसी राजनीतिक गतिविधि या अन्य उद्देश्य की भूमिका थी या नहीं.

सपा नेता इसे साजिश बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने बताया कि शहर में विवादित पोस्टर लगाए जाने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टरों को हटवा दिया गया. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये पोस्टर किसने और किस उद्देश्य से लगाए थे. प्रारंभिक जांच में पोस्टर पर किसी व्यक्ति या संगठन का नाम सामने नहीं आया है. ऐसे में पुलिस इसे किसी असामाजिक तत्व की शरारत के एंगल से भी देख रही है.

वहीं, कुछ हिंदू संगठनों ने भी दंगों की बरसी पर इस तरह के होर्डिंग लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं. संगठनों ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कराने और शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. गौरतलब है कि 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर में हुए दंगे देशभर में चर्चित रहे थे. ऐसे में दंगों की बरसी के दिन उनसे जुड़ी तस्वीरों वाले होर्डिंग सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें हटवा दिया.

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