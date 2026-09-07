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'न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे...' मुजफ्फरनगर दंगे की बरसी पर लगे अखिलेश यादव के पोस्टर, पुलिस ने हटवाए

मुजफ्फरनगर दंगे की बरसी पर लगे पोस्टर. ( Photo Credit; ETV Bharat )