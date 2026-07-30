सरकारी अस्पताल में लगे चूरू विधायक लापता के पोस्टर, सीसीटीवी में नजर आए 2 युवक
अस्पताल में विधायक लापता के पोस्टर चिपके होने की सूचना के बाद डीएसपी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के गार्डों को फटकार लगाई.
Published : July 30, 2026 at 2:54 PM IST
चूरू: भले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लंबा समय बचा हो, लेकिन चूरू में पोस्टर पॉलिटिक्स ने आरोप–प्रत्यारोप की नई बहस छेड़ दी है. गुरुवार को राजकीय भर्तिया अस्पताल में चूरू विधायक 'हरलाल सहारण लापता' के लगे पोस्टर ने अस्पताल प्रसाशन में हड़कंप मचा दिया. अस्पताल परिसर में जगह-जगह लगे पोस्टर मरीजों और उनके परिजनों में चर्चा का विषय बना हुआ है.
इस संबंध में अस्पताल के मेडिकल सुप्रिडेंट डॉक्टर दीपक चौधरी ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पोस्टर उतरवाए गए और सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर दो युवक नजर आए. इनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी. वहीं इस संबंध में चूरू भाजपा विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि यह काम असामाजिक तत्वों का है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े युवकों ने यह काम किया है, क्या उनके नेता यहां रहते हैं.
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डीएसपी पहुंचे मौके पर: अस्पताल में विधायक लापता के पोस्टर चिपके होने की सूचना के बाद डीएसपी गजेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाकर अस्पताल के गार्डों को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि पोस्टर किसने चिपकाए. राजकीय भर्तिया अस्पताल अपनी बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहता है. बायोवेस्ट से लेकर अस्पताल में साफ-सफाई और रैफरल को लेकर अक्सर अस्पताल की शिकायतें होती रहती हैं. जिला प्रसाशन और स्थानीय विधायक पर अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप है.