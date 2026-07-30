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सरकारी अस्पताल में लगे चूरू विधायक लापता के पोस्टर, सीसीटीवी में नजर आए 2 युवक

चूरू: भले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लंबा समय बचा हो, लेकिन चूरू में पोस्टर पॉलिटिक्स ने आरोप–प्रत्यारोप की नई बहस छेड़ दी है. गुरुवार को राजकीय भर्तिया अस्पताल में चूरू विधायक 'हरलाल सहारण लापता' के लगे पोस्टर ने अस्पताल प्रसाशन में हड़कंप मचा दिया. अस्पताल परिसर में जगह-जगह लगे पोस्टर मरीजों और उनके परिजनों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

इस संबंध में अस्पताल के मेडिकल सुप्रिडेंट डॉक्टर दीपक चौधरी ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पोस्टर उतरवाए गए और सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर दो युवक नजर आए. इनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी. वहीं इस संबंध में चूरू भाजपा विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि यह काम असामाजिक तत्वों का है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े युवकों ने यह काम किया है, क्या उनके नेता यहां रहते हैं.