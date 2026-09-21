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गाजीपुर में पोस्टरों ने बढ़ाई सियासी हलचल, माफिया अतीक-मुख्तार समेत 5 चेहरों की लगी तस्वीरें

पोस्टर में ‘माफिया राज और अखिलेश, लूट लिया पूरा प्रदेश’ लिखा है. ( ETV Bharat )

गाजीपुर: गाजीपुर शहर के तीन प्रमुख चौराहों पर रातों-रात लगाए गए पोस्टरों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई. पोस्टर में ‘माफिया राज और अखिलेश, लूट लिया पूरा प्रदेश’ लिखा है. इसमें माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, उमाकांत यादव और मुन्ना बजरंगी की तस्वीरें लगाई गई हैं. ये पोस्टर रौजा तीन मोहानी, लंका और विकास भवन चौराहे पर लगाए गए. सुबह लोगों की नजर पोस्टरों पर पड़ीं, तो राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर देखकर उन्हें फाड़कर हटाना शुरू कर दिया. पोस्टर में ‘माफिया राज और अखिलेश, लूट लिया पूरा प्रदेश’ लिखा है. (ETV Bharat) मामले को लेकर जंगीपुर से सपा विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में अज्ञात अराजक तत्वों ने गाजीपुर की अमन-चैन और शांति व्यवस्था खराब करने तथा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि धूमिल करने के लिए ये होर्डिंग लगाए हैं.