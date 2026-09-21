गाजीपुर में पोस्टरों ने बढ़ाई सियासी हलचल, माफिया अतीक-मुख्तार समेत 5 चेहरों की लगी तस्वीरें
पोस्टर में ‘माफिया राज और अखिलेश, लूट लिया पूरा प्रदेश’ लिखा है. सपा विधायक ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 11:25 AM IST
गाजीपुर: गाजीपुर शहर के तीन प्रमुख चौराहों पर रातों-रात लगाए गए पोस्टरों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई. पोस्टर में ‘माफिया राज और अखिलेश, लूट लिया पूरा प्रदेश’ लिखा है.
इसमें माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, उमाकांत यादव और मुन्ना बजरंगी की तस्वीरें लगाई गई हैं. ये पोस्टर रौजा तीन मोहानी, लंका और विकास भवन चौराहे पर लगाए गए. सुबह लोगों की नजर पोस्टरों पर पड़ीं, तो राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर देखकर उन्हें फाड़कर हटाना शुरू कर दिया.
मामले को लेकर जंगीपुर से सपा विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में अज्ञात अराजक तत्वों ने गाजीपुर की अमन-चैन और शांति व्यवस्था खराब करने तथा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि धूमिल करने के लिए ये होर्डिंग लगाए हैं.
विधायक ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल होर्डिंग हटवाने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.
उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर कर संघर्ष करेगी और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी. यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान माफिया और अपराध से जुड़े मामलों में हुई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है.
पोस्टर में जिन पांच चेहरों की तस्वीरें लगाई गई हैं, उनमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, जबकि मुन्ना बजरंगी की भी पहले हत्या हो चुकी है.
रमाकांत यादव और उमाकांत यादव से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई और कानूनी शिकंजे को लेकर चर्चा होती रही है. फिलहाल इन पोस्टरों को किसने लगाया, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से मामले में जांच या कार्रवाई की जानकारी सामने आना बाकी है.