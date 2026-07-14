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"दिल में बाबर मुंह में राम" मथुरा में लगे विवादित होर्डिंग, सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी

मथुरा के गोवर्धन चौराहा, गोवर्धन रोड और वृंदावन रोड पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग लगे हैं.

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"दिल में बाबर मुंह में राम" मथुरा में लगे विवादित होर्डिंग, सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 2:10 PM IST

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मथुरा : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. इसी बीच मथुरा में कई जगह विवादित होर्डिंग लगे देखे गए, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की फोटो लगी है. साथ ही उसमें लिखा है, 'दिल में बाबर मुंह में राम'. इन होर्डिंग्स को लेकर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है और आंदोलन की चेतावनी दी है.

"दिल में बाबर मुंह में राम" मथुरा में लगे विवादित होर्डिंग, सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मथुरा शहर के गोवर्धन चौराहा, गोवर्धन रोड और वृंदावन रोड पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग लगे हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी है.

साथ ही लिखा है, 'दिल में बाबर मुंह में राम'. इसके अलावा अखिलेश यादव के नाम से एक बयान लिखा है, 'अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थीं'. इसी तरह मुलायम सिंह यादव के नाम से बयान लिखा गया कि 'बाबरी के लिए अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़े तो मार देंगे'. हालांकि इन्हें किसने लगाया अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है.

इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में होर्डिंग्स को लेकर बेहद आक्रोश है. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दूषित मानसिकता वाले लोगों ने नेताजी और अखिलेश यादव जी के विवादित होर्डिंग और बैनर लगाए हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में बीजेपी कुंठित मानसिकता से ग्रसित हो चुकी है, इसलिए लोगों के चरित्र हनन के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति करना. विकास की बात न करना और लोगों को भ्रमित करना. बीजेपी, आरएसएस दोनों का यही चाल है. प्रदीप चौधरी ने कहा कि मैं जिला प्रशासन से अपील करूंगा कि ऐसे दूषित मानकिसता वाले लोग, जिन्होंने ऐसे पोस्टर लगाए हैं. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे.

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