पादरी और पास्टर के खिलाफ गांव में लगे पोस्टर, कांकेर के कुरालठेमली ग्राम सभा ने किया प्रस्ताव पारित
कांकेर के 15 गांवों में अबतक इस तरह के बैनर पोस्टर लग चुके हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2025 at 8:13 PM IST
कांकेर: कुरालठेमली गांव में ग्रामीणों ने पादरी और पास्टर के खिलाफ पोस्टर लगा दिया है. पोस्टर के जरिए ईसाई धर्म मान चुके लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित किए जाने की सूचना दी गई है. पादरी और पास्टर के खिलाफ ये पोस्टर गांव के बाहर लगाए गए हैं जहां से लोगों की गांव में एंट्री होती है. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ग्राम सभा की बैठक कर ग्राम सभा में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव पारित होने के बाद पादरी-पास्टर का प्रवेश वर्जित किए जाने का बोर्ड लगाया गया है. अकेले कांकेर जिले में अबतक इस तरह के 15 पोस्टर लग चुके हैं. गांव वालों का कहना है कि जो ईसाई धर्म मान चुके हैं उनका यहां आना वर्जित है. ऐसे लोगों के आने से हमारी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी.
पादरी और पास्टर के प्रवेश वर्जित किए जाने का लगा पोस्टर
धर्मांतरण की शिकायतों के बीच सबसे पहला बोर्ड कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत कुड़ाल गांव में लगा था. यहां भी पहले ग्राम सभा का आयोजन किया गया और यहां से प्रस्ताव पारित करके पोस्टर लगाया गया. स्थानीय लोग कहते हैं कि अबतक 15 गांवों के बाहर इस तरह का पोस्टर लगाया जा चुका है. पोस्टर के जरिए ये कहा गया है कि इस गांव और पंचायत में ईसाई पादरी और पास्टर का प्रवेश वर्जित है.
हमारा क्षेत्र भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आता है. हमारे ग्राम कुरालठेमली में पेसा कानून (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 लागू है, इसके नियम 4 (घ) के तहत सांस्कृतिक पहचान और रूढ़िवादी संस्कृति का संरक्षण प्राप्त है. गांव में आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मान्तरण किए जाने की लगातार शिकायत मिल रही थी. इस तरह के कृत्य से हमारी संस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंच रहा था. ऐसे कामों से हमारी आदिम संस्कृति को भी खतरा हो सकता है. इस वजह से हमने ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर हमारे ग्राम कुरालठेमली में ईसाई धर्म के पास्टर और पादरी एवं बाहर गांव से आने वाले धर्मान्तरित व्यक्तियों का धार्मिक आयोजन के उद्देश्य से प्रवेश पर रोक लगाने का बोर्ड लगाया गया है: कचहरी बाई, सरपंच, कुरालठेमली
ग्रामीणों का आरोप
गांव के ग्रामीणों ने बताया कि धर्मांतरण होने के बाद हमारे आदिवासी रूढ़ि परंपरा संस्कृति को नहीं मानते हैं. हमारे गांव कुरालठेमली में कोई भी बाहर से पादरी पास्टर या कोई मत्तांतरण व्यक्ति आता है तो ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार कार्रवाई की जाएगी. अबतक पादरी और पास्टर के प्रवेश को लेकर परवी, जनकपुर, भीरागांव, घोडागांव, जुनवानी, हवेचुर, घोटा, घोटिया, सुलंगी, टेकाठोडा, बांसला, जामगांव, चारभाठा और मुसुरपुट्टा शामिल गांव के नाम शामिल हैं.
कथित धर्मांतरण के आरोप में बालको में हंगामा, पादरी को थप्पड़ मारने का आरोप, दोनों पक्ष भिड़े
बस्तर पादरी शव दफनाने के विवाद पर SC में सुनवाई, जजों ने दिया अलग अलग मत
बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू
रायपुर से पादरी समेत 2 लोग गिरफ्तार, धर्मांतरण पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने