अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी-प्रदर्शन, सांसद किशोरी लाल का मांगा हिसाब
राहुल गांधी के दौरे से पहले केएल शर्मा के खिलाफ पोस्टर लगा कर की सवालों की बौछार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 1:03 PM IST
अमेठी : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे के पहले पोस्टर वार से सियासी माहौल गर्म हो गया है. जिले में जगह जगह सांसद केएल शर्मा के कार्यकाल में विकास कार्यों के सवाल वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं. पोस्टर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विकास कार्यों को भी दर्शाया गया है. मामले में बीजेपी नेता पोस्टर की बातों को जायज कह रहे हैं, लेकिन लगाने का दावा नहीं कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस ने षड़यंत्र और अमेठी के लिए दुर्भावनापूर्ण कृत्य कहा है. फिलहाल प्रशासन ने पोस्टर हटवा दिए हैं. वहीं राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने के पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया.
बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी बुधवार को अमेठी पहुंचने वाले हैं. इसी बीच मंगलवार रात ही किसी ने अमेठी में सांसद किशोरी लाल को लेकर पोस्टर लगवा दिए. पोस्टर अमेठी बस स्टॉप, कांग्रेस कार्यालय के सामने रेलवे स्टेशन सहित कई स्थानों पर लगाए गए हैं. पोस्टर में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यों का ब्यौरा दिया गया है. बुधवार सुबह जानकारी होते ही प्रशासनिक टीम ने पोस्टर हटवा दिए हैं.
भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री विशु मिश्रा ने बताया कि मीडिया के माध्यम से हमको पोस्टर प्रकरण की जानकारी मिली है. पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. हालांकि पोस्टर लगाने को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद अपनी निधि का निजी हित में करते हैं. स्मृति ईरानी ने जितने विकास कार्य कराए थे, राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा उनसे काफी पीछे हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कुद्दुस खान का कहना है कि सांसद केएल शर्मा अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में अमेठी के लोगों की सेवा कर रहे हैं. प्रति माह अमेठी आते हैं. लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण करने का प्रयास करते हैं. इस तरीके से पोस्टर लगाया जाना कतई उचित नहीं है. कांग्रेस के कार्यकाल में अमेठी को वीआईपी का दर्जा और सहूलियत मिलती थी. भाजपा सरकार में अमेठी की बड़ी-बड़ी योजनाएं बंद कर दी गई हैं. केंद्र सरकार अमेठी से सौतेला व्यवहार कर रही है.
भाजपी ने किया विरोध प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम
राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटआउट्स लेकर नारेबाजी की और सांसद किशोरी लाल के कार्यों का हिसाब मांगा. इस दौरान प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाम भी लगा दिया. हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाकर रास्ता खाली कराया.
भाजपा नेता शिवम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा सांसद निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं. जनता का धन जनहित में नहीं लग रहा है. सांसद अपने निजी अस्पताल में सरकारी धन खर्च कर रहे हैं. भाजपा नेता अभिषेक सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने चुनाव हरा दिया था. ऐसे में केएल शर्मा को यहां भेजा गया, लेकिन विकास कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
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