नेशनल टैलेंट हंट प्रवक्ता चयन अभियान का पोस्टर लॉन्च, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह
कोंडागांव में कांग्रेस के नेशनल टैलेंट हंट प्रवक्ता चयन अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 6:37 PM IST
कोंडागांव : कोंडगांव में कांग्रेस ने अपनी सशक्त और प्रखर आवाज तैयार करने के उद्देश्य से नेशनल टैलेंट हंट कांग्रेस प्रवक्ता चयन अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के लिए पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम हुआ. जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहन मरकाम मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे.इस दौरान बस्तर संभाग के क्षेत्रीय प्रभारी जावेद खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता और टैलेंट हंट कार्यक्रम की जिला कोऑर्डिनेटर शिल्पा देवांगन ने कार्यक्रम का उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया, टाइमलाइन और चयन के मापदंडों की विस्तृत जानकारी साझा की.
कांग्रेस की सशक्त आवाज की खोज : जिला कोआर्डिनेटर शिल्पा देवांगन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभाशाली युवाओं को मंच दे रही है जो कांग्रेस विचारधारा, संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं. यह अभियान युवाओं को कांग्रेस की सशक्त आवाज बनने का बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस द्वारा जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता चयन के लिए यह अभियान पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के समन्वय में एक समिति गठित की गई है. इच्छुक युवा QR कोड या जारी लिंक के माध्यम से 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 21 से 25 नवंबर तक आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी, इसके बाद 25 से 30 नवंबर तक रीजनल फिजिकल इंटरव्यू और 1 से 5 दिसंबर तक फाइनल इंटरव्यू एवं पैनल डिस्कशन आयोजित किए जाएंगे- शिल्पा देवांगन, जिला कॉर्डिनेटर कांग्रेस
शिल्पा देवांगन के मुताबिक चयन मापदंडों में कांग्रेस मूल्यों के प्रति निष्ठा, स्पष्ट सोच, राजनीतिक जागरूकता, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, इतिहास की जानकारी, प्रभावी संचार कौशल, समसामयिक विषयों की समझ और मजबूत भाषाई पकड़ शामिल है.
कांग्रेस की मजबूत आवाज बनने की अपील : इस आयोजन में मीडिया पैनलिस्ट गीतेश गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे ऊर्जावान और जागरूक युवाओं को आगे लाना चाहती है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में कांग्रेस की प्रखर आवाज बन सकें. केंद्र और प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता परेशान है, ऐसे में यह टैलेंट हंट अभियान युवाओं में जबरदस्त उत्साह पैदा कर रहा है और प्रदेशभर में बड़ी सफलता हासिल कर रहा है. कांग्रेस ने जिले के युवाओं, सक्रिय कांग्रेसजनों और लोकतंत्र के प्रति जागरुक नागरिकों से इस अभियान में शामिल होकर कांग्रेस की मजबूत आवाज बनने की अपील की.
