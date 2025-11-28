अब पोस्टकार्ड पर दिखेगी राजस्थान के शहरों की झलक, फोटो की जगह स्कैच का किया इस्तेमाल
स्कैच आर्टिस्ट से तैयार करवाए गए ये नए पोस्टकार्ड सीमित संख्या में लॉन्च किए जाएंगे.
Published : November 28, 2025 at 6:24 PM IST
जयपुर: डिजिटल युग में पोस्टकार्ड की उपयोगिता धीरे-धीरे खत्म हो रही है. आधुनिकता के इस युग में अब लोग पोस्टकार्ड की जगह डिजिटल मेल या फिर व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं. इस बीच पोस्टकार्ड के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग नित नए प्रयोग कर रहा है. इसी के तहत जयपुर के जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ) ने राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को नए अंदाज में देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए पोस्टकार्ड में अब एक अनूठा प्रयोग किया है. जीपीओ ने विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड श्रृंखला जारी की है. यह पहल न सिर्फ राज्य के गौरवशाली इतिहास को सहेजने का प्रयास है बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है.
फोटो नहीं आर्टिस्ट ने तैयार किया: चीफ पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान परिमंडल कर्नल सुशील कुमार ने बताया कि इस विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड सेट पर राजस्थान के उन शहरों की झलक होगी, जो अपनी अनूठी स्थापत्य कला, संस्कृति, इतिहास और विरासत के कारण विश्वभर में पहचान रखते हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने जयपुर समेत 11 जिलों के विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड जारी किए थे और आज राजस्थान के पांच ऐसे जिलों को शामिल किया है जो अपने इतिहास के लिए अब पूरे विश्वभर में प्रसिद्ध हैं. इनमें बूंदी, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा शामिल हैं. खास बात यह है कि आमतौर पर देखने को मिलता है कि इस तरह की जो पिक्चर पोस्टकार्ड होते हैं, उन्हें फोटो से प्रिंट किया जाता है, लेकिन हमने स्कैच आर्टिस्ट से ये पोस्टकार्ड तैयार करवाए हैं.
नए पोस्टकार्ड से जुड़ी खास बातें:
- इन पोस्टकार्ड पर शहरों की विरासत दिखेगी
- ऐतिहासिक धरोहर, किला, महल, हवेली, झील, संग्रहालय
- पोस्टकार्ड कलेक्शन प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र
- विरासत को संरक्षित करने का एक भावनात्मक तरीका
- सिर्फ सीमित संख्या में किए गए तैयार
प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध: डाक अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान की कला, संस्कृति और वास्तुकला देशभर में लोकप्रिय है. इसे पोस्टकार्ड जैसे पारंपरिक माध्यम के जरिए दर्शाना अपनी विरासत को संरक्षित करने का एक भावनात्मक तरीका भी है. यह पोस्टकार्ड पर्यटकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और फिलेटली के शौकीनों के लिए खास उपलब्धि साबित होगा. विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड की लॉन्चिंग के बाद इन्हें जयपुर जीपीओ एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध कराया जाएगा. पोस्टकार्ड की सीमित संख्या को देखते हुए इन्हें कलेक्टर्स आइटम के रूप में भी पेश किया जा रहा है.