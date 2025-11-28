ETV Bharat / state

अब पोस्टकार्ड पर दिखेगी राजस्थान के शहरों की झलक, फोटो की जगह स्कैच का किया इस्तेमाल

स्कैच आर्टिस्ट से तैयार करवाए गए ये नए पोस्टकार्ड सीमित संख्या में लॉन्च किए जाएंगे.

Special Picture Postcard
विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 6:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: डिजिटल युग में पोस्टकार्ड की उपयोगिता धीरे-धीरे खत्म हो रही है. आधुनिकता के इस युग में अब लोग पोस्टकार्ड की जगह डिजिटल मेल या फिर व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं. इस बीच पोस्टकार्ड के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग नित नए प्रयोग कर रहा है. इसी के तहत जयपुर के जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ) ने राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को नए अंदाज में देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए पोस्टकार्ड में अब एक अनूठा प्रयोग किया है. जीपीओ ने विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड श्रृंखला जारी की है. यह पहल न सिर्फ राज्य के गौरवशाली इतिहास को सहेजने का प्रयास है बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है.

फोटो नहीं आर्टिस्ट ने तैयार किया: चीफ पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान परिमंडल कर्नल सुशील कुमार ने बताया कि इस विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड सेट पर राजस्थान के उन शहरों की झलक होगी, जो अपनी अनूठी स्थापत्य कला, संस्कृति, इतिहास और विरासत के कारण विश्वभर में पहचान रखते हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने जयपुर समेत 11 जिलों के विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड जारी किए थे और आज राजस्थान के पांच ऐसे जिलों को शामिल किया है जो अपने इतिहास के लिए अब पूरे विश्वभर में प्रसिद्ध हैं. इनमें बूंदी, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा शामिल हैं. खास बात यह है कि आमतौर पर देखने को मिलता है कि इस तरह की जो पिक्चर पोस्टकार्ड होते हैं, उन्हें फोटो से प्रिंट किया जाता है, लेकिन हमने स्कैच आर्टिस्ट से ये पोस्टकार्ड तैयार करवाए हैं.

सीमित संख्या में लॉन्च होंगे विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: लेफ्टिनेंट कर्नल हेमेंद्र बंसल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान, पोस्टकार्ड पर रच दिया कीर्तिमान

नए पोस्टकार्ड से जुड़ी खास बातें:

Special picture postcards
विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड (ETV Bharat Jaipur)
  • इन पोस्टकार्ड पर शहरों की विरासत दिखेगी
  • ऐतिहासिक धरोहर, किला, महल, हवेली, झील, संग्रहालय
  • पोस्टकार्ड कलेक्शन प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र
  • विरासत को संरक्षित करने का एक भावनात्मक तरीका
  • सिर्फ सीमित संख्या में किए गए तैयार

पढ़ें: डिजिटल युग में भी भाजपा सांसद पोस्ट कार्ड से भेज रहे शुभकामना संदेश, सुनिए क्या कहा...

Special picture postcards
ऐतिहासिक धरोहर को समेटे पोस्टकार्ड (ETV Bharat Jaipur)

प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध: डाक अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान की कला, संस्कृति और वास्तुकला देशभर में लोकप्रिय है. इसे पोस्टकार्ड जैसे पारंपरिक माध्यम के जरिए दर्शाना अपनी विरासत को संरक्षित करने का एक भावनात्मक तरीका भी है. यह पोस्टकार्ड पर्यटकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और फिलेटली के शौकीनों के लिए खास उपलब्धि साबित होगा. विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड की लॉन्चिंग के बाद इन्हें जयपुर जीपीओ एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध कराया जाएगा. पोस्टकार्ड की सीमित संख्या को देखते हुए इन्हें कलेक्टर्स आइटम के रूप में भी पेश किया जा रहा है.

TAGGED:

RAJASTHAN CITIES ON POSTCARD
SKETCH ARTIST MADE POSTCARD
USE OF POSTCARD IN RAJASTHAN
विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड श्रृंखला
SPECIAL PICTURE POSTCARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.