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डाक कर्मचारियों का केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

बस्तर : भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार और डाक विभाग की नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है. कर्मचारियों का आरोप है कि उन पर अव्यावहारिक तरीके से नए खाते खोलने के लक्ष्य थोपे जा रहे हैं. जिससे मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. डाक कर्मचारियों ने मोदी सरकार पर कर्मचारी हितैषी नीति नहीं अपनाने का आरोप लगाया है.

डाक कर्मचारी संघ के परिमंडल सचिव हेमंत पांडेय ने बताया कि आंदोलन की शुरुआत 20 से 27 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करने से होगी. इसके बाद 28 जुलाई को सभी संभाग मुख्यालयों में लंच ऑवर के दौरान धरना-प्रदर्शन और बैठक आयोजित की जाएगी. वहीं 5 अगस्त को प्रदेश स्तर पर एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी.

डाक कर्मचारियों का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

डाक कर्मचारियों पर बढ़ा प्रेशर

हेमंत पांडेय ने बताया कि हर पंचायत में डाकघर खुलने के बावजूद कर्मचारियों पर नए खाते खोलने का भारी दबाव बनाया जा रहा है. कई मामलों में लक्ष्य पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अपने ही पैसे जमा कर खातों को सक्रिय रखना पड़ रहा है. उनका आरोप है कि केवल लक्ष्य पूरा करने के लिए खाते तो खुल रहे हैं, लेकिन उनमें बाद में कोई लेन-देन नहीं हो रहा.

मोदी सरकार से पोस्टल कर्मचारियों की मांगें

संघ ने सरकार से खाता खोलने के टारगेट की व्यवस्था समाप्त करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने और कर्मचारियों पर बढ़ते कार्य दबाव को कम करने की मांग की है. यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. जिससे डाक सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं.