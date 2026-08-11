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रक्षाबंधन पर बहनों को डाक विभाग का तोहफा, वाटरप्रूफ लिफाफों में भैया तक सुरक्षित पहुंचेगी राखी, स्पेशल लेटर बॉक्स का भी इंतजाम

रक्षाबंधन पर बहनों को डाक विभाग का तोहफा ( ETV Bharat )

डाक विभाग की ओर से इस बार वाटरप्रूफ और आकर्षक विशेष राखी लिफाफे उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ताकि बारिश या अन्य कारणों से राखी खराब न हो और सुरक्षित तरीके से लिखे गए पते पर पहुंचाई जा सके. डाकघर के ठीक सामने एक स्पेशल पोस्ट बॉक्स भी लगाया गया है, जिसमें सिर्फ राखी वाले लिफाफे ही डाले जाएंगे, ताकि इन्हें छांटने में और गंतव्य तक पहुंचाने में आसानी हो.

कोरबा: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर बहनों के साथ ही डाक विभाग ने भी खास तैयारियां शुरू कर दी हैं. दूर बैठे भाइयों तक बहनों का प्यार और राखी समय पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए कोरबा के मुख्य डाकघर, कोसाबाड़ी में विशेष प्रबंध किए गए हैं.



राखी ​लिफाफे की खासियत

​डाक विभाग के ये विशेष लिफाफे इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे पानी से सुरक्षित रहें. जिससे अंदर की राखी और ग्रीटिंग कार्ड पूरी तरह सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. ​इन लिफाफो की कीमत भी बेहद किफायती रखी गई है. डाक विभाग इन्हें प्राथमिकता के आधार पर समय से डिलीवरी करने की पूरी कोशिश करता है. कोरबा के मुख्य डाकघर कोसाबाड़ी में रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से राखी पोस्ट बॉक्स भी लगाए गए हैं. बहनें अपनी राखियां इन विशेष बॉक्स में आसानी से डाल सकती हैं, जिससे उनकी छंटनी और बुकिंग तेज गति से हो सके.

रक्षाबंधन पर बहनों को डाकघर का तोहफा (ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर बहनों को डाकघर का तोहफा (ETV Bharat)

रक्षाबंधन का लिफाफा लेने आई हूं. दस रुपए लिफाफे की कीमत है. डाक विभाग की ये पहल बहुत अच्छी है. लिफाफे के ऊपर अमृत बंधन लिखा हुआ है जो बहुत सुंदर है: रूपा प्रसाद, लिफाफा खरीदने पहुंची युवती

2 हजार लिफाफे अभी आए हैं, 7 हजार और आने हैं. बहनों की राखी खराब नहीं हो इसके लिए वाटप्रूफ लिफाफे बनाए गए हैं: सिखलाई कुजूर, प्रधान डाकघर कोसाबाड़ी



2 हजार आये 7 हजार और आएंगे-डाक विभाग

प्रधान डाकघर कोसाबाड़ी के पोस्टमास्टर सिखलाई कुजूर ने बताया कि त्योहार के समय डाक का दबाव बढ़ जाता है. इसलिए बहनों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना इन विशेष लिफाफे का उपयोग करके समय पर अपनी राखियां पोस्ट करें. अभी हमारे पास 2000 लिफाफे मौजूद हैं, 7000 और मांगे गए हैं. सभी केंद्र को भी हमने लिफाफे उपलब्ध करा दिए हैं. कस्टमर में भी काफी उत्साह है. दाम भी काफी किफायती रखे गए हैं, केवल ₹10 में एक लिफाफा मिल रहा है जो वाटरप्रूफ है, ताकि सुरक्षित तरीके से राखी भाइयों तक पहुंच जाए.

रक्षाबंधन पर बहनों को डाकघर का तोहफा (ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर बहनों को डाकघर का तोहफा (ETV Bharat)

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