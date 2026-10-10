हिमाचल में 110 हवाई डाक मार्गों पर उड़ेंगे ड्रोन 'डाकिए', 36 मार्गों पर शुरू की डिलीवरी
हिमाचल प्रदेश में दुर्गम गांवों तक डाक पहुंचाने के लिए ड्रोन नेटवर्क का विस्तार. 110 मार्गों पर शुरू होगी ड्रोन डिलीवरी सेवा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:15 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी गांवों तक डाक और पार्सल पहुंचाने के लिए डाक विभाग अब ड्रोन नेटवर्क का विस्तार करने जा रहा है. प्रदेश में जल्द ही 110 मार्गों पर ड्रोन के माध्यम से डाक वितरण की सुविधा शुरू होगी. इनमें से 36 मार्गों पर यह सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इससे उन क्षेत्रों तक डाक पहुंचाना आसान होगा, जहां सड़क मार्ग से पहुंचने में अधिक समय लगता है.
विश्व डाक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'पगडंडी से आसमान तक' की नीति के तहत शुरू की गई यह पहल हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में डाक सेवाओं को अधिक तेज, भरोसेमंद और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. गत 13 अगस्त को मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधार शाखा डाकघर तक ड्रोन के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की डिलीवरी कर इस सेवा का शुभारंभ किया गया था. अब विभाग इसका दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने की तैयारी में है.
प्रदेश में 2,797 डाकघरों का नेटवर्क
उन्होंने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल में 30 सितंबर 2026 तक कुल 2,797 डाकघर कार्यरत हैं. इनमें 18 प्रधान डाकघर, 452 उप डाकघर और 2,327 शाखा डाकघर शामिल हैं. इनमें से 2,684 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं. इस विशाल नेटवर्क के संचालन में 2,485 विभागीय कर्मचारी और 6,473 ग्रामीण डाक सेवक जुटे हैं. यानी प्रदेश में डाक सेवाओं का जिम्मा कुल 8,958 कर्मियों के हाथों में है.
विभाग के अनुसार, औसतन प्रत्येक डाकघर करीब 2,454 लोगों और 19.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है. दुर्गम गांवों तक पहुंच रखने वाला यह नेटवर्क डाक वितरण के साथ बैंकिंग, बीमा, आधार और अन्य नागरिक सेवाओं का भी प्रमुख माध्यम बन रहा है.
7.94 लाख नए खाते
वित्त वर्ष 2026-27 में एक अप्रैल से 30 सितंबर तक डाकघर बचत बैंक के तहत 7,94,403 नए खाते खोले गए. प्रदेश में सक्रिय बचत बैंक खातों की कुल संख्या 70.87 लाख से अधिक हो गई है. वहीं, डाक जीवन बीमा के तहत इस अवधि में 41,943 नई पॉलिसियां जारी की गईं, जिनकी कुल बीमा राशि 1,730.65 करोड़ रुपये है. वर्तमान में करीब 3.56 लाख डाक जीवन बीमा पॉलिसियां सक्रिय हैं. डाक वस्तुओं के कारोबार में भी विभाग ने बढ़ोतरी दर्ज की है. इस अवधि में 20.69 लाख डाक वस्तुओं से 12.18 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक है.
आधार के दो लाख से अधिक काम
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि 'डाक विभाग अब पारंपरिक डाक वितरण तक सीमित नहीं है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में प्रदेश में 2,00,197 आधार नामांकन और अद्यतन किए गए. वहीं, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से 25,632 पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया पूरी की गई. इस अवधि में 177 डाक चौपाल शिविर भी आयोजित किए गए, जहां लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत प्रदेश में 8.80 लाख खाते हैं. विभाग डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है. 30 सितंबर तक 35,743 मोबाइल बैंकिंग और 45,817 इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता इस अभियान से जुड़ चुके हैं.'
पांच सरकारी विभागों की सेवाएं डाक नेटवर्क से जोड़ीं
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने कहा कि डाक परिमंडल ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर पांच सेवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ा है. इनमें कृषि नमूनों का सुरक्षित परिवहन, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बीसी सखी के रूप में सशक्त बनाना, मीडिया पोस्ट के माध्यम से जन स्वास्थ्य जागरूकता, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और परीक्षा एवं अध्ययन सामग्री का परिवहन शामिल है.
इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन विक्रेताओं की पार्सल डिलीवरी के लिए डाक नेटवर्क का उपयोग बढ़ाया जा रहा है. विभाग ने आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं से युक्त नेक्स्ट-जेन डाकघर विकसित करने, कर्मचारियों को बेहतर व्यवहार का प्रशिक्षण देने और डाक वस्तु प्राप्त होने के दिन ही वितरण का प्रयास करने पर भी जोर दिया है.
15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह, रोज होंगे विशेष कार्यक्रम
विश्व डाक दिवस के साथ हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का शुभारंभ भी हुआ. यह सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. इस दौरान विद्यार्थियों को डाक टिकट संग्रह से जोड़ने, पत्र लेखन प्रतियोगिता, डाक चौपाल, वित्तीय समावेशन, पार्सल सेवाओं और तकनीकी नवाचार को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.
12 अक्टूबर को ‘फन विद फिलैटली’ दिवस के तहत डाक टिकट प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, संग्रहालय भ्रमण और ‘ढाई आखर’ पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित होगी. 13 अक्टूबर को वित्तीय समावेशन एवं सीसीएस दिवस पर डाक चौपाल के माध्यम से बचत बैंक, डाक जीवन बीमा और आधार सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. 14 अक्टूबर को डाक एवं पार्सल दिवस पर बड़े ग्राहकों और छोटे कारोबारियों के साथ संवाद होगा, जबकि 15 अक्टूबर को प्रौद्योगिकी एवं नवाचार दिवस पर ड्रोन डिलीवरी सहित डिजिटल पहलों को प्रमुखता दी जाएगी.
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने कहा कि 'डाक विभाग का लक्ष्य प्रदेश के हर गांव और परिवार तक किफायती, विश्वसनीय और सुविधाजनक सेवाएं पहुंचाना है. ड्रोन डिलीवरी, डिजिटल बैंकिंग और डाक चौपाल जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.'
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