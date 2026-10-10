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हिमाचल में 110 हवाई डाक मार्गों पर उड़ेंगे ड्रोन 'डाकिए', 36 मार्गों पर शुरू की डिलीवरी

मंडी के मुख्य डाकघर से हुई थी ड्रोन डिलीवरी की शुरुआत ( ET Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी गांवों तक डाक और पार्सल पहुंचाने के लिए डाक विभाग अब ड्रोन नेटवर्क का विस्तार करने जा रहा है. प्रदेश में जल्द ही 110 मार्गों पर ड्रोन के माध्यम से डाक वितरण की सुविधा शुरू होगी. इनमें से 36 मार्गों पर यह सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इससे उन क्षेत्रों तक डाक पहुंचाना आसान होगा, जहां सड़क मार्ग से पहुंचने में अधिक समय लगता है.

विश्व डाक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'पगडंडी से आसमान तक' की नीति के तहत शुरू की गई यह पहल हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में डाक सेवाओं को अधिक तेज, भरोसेमंद और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. गत 13 अगस्त को मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधार शाखा डाकघर तक ड्रोन के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की डिलीवरी कर इस सेवा का शुभारंभ किया गया था. अब विभाग इसका दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने की तैयारी में है.

36 मार्गों पर शुरू हुई पोस्ट डिलीवरी (ET Bharat) प्रदेश में 2,797 डाकघरों का नेटवर्क उन्होंने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल में 30 सितंबर 2026 तक कुल 2,797 डाकघर कार्यरत हैं. इनमें 18 प्रधान डाकघर, 452 उप डाकघर और 2,327 शाखा डाकघर शामिल हैं. इनमें से 2,684 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं. इस विशाल नेटवर्क के संचालन में 2,485 विभागीय कर्मचारी और 6,473 ग्रामीण डाक सेवक जुटे हैं. यानी प्रदेश में डाक सेवाओं का जिम्मा कुल 8,958 कर्मियों के हाथों में है. विभाग के अनुसार, औसतन प्रत्येक डाकघर करीब 2,454 लोगों और 19.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है. दुर्गम गांवों तक पहुंच रखने वाला यह नेटवर्क डाक वितरण के साथ बैंकिंग, बीमा, आधार और अन्य नागरिक सेवाओं का भी प्रमुख माध्यम बन रहा है. विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस (ET Bharat) 7.94 लाख नए खाते वित्त वर्ष 2026-27 में एक अप्रैल से 30 सितंबर तक डाकघर बचत बैंक के तहत 7,94,403 नए खाते खोले गए. प्रदेश में सक्रिय बचत बैंक खातों की कुल संख्या 70.87 लाख से अधिक हो गई है. वहीं, डाक जीवन बीमा के तहत इस अवधि में 41,943 नई पॉलिसियां जारी की गईं, जिनकी कुल बीमा राशि 1,730.65 करोड़ रुपये है. वर्तमान में करीब 3.56 लाख डाक जीवन बीमा पॉलिसियां सक्रिय हैं. डाक वस्तुओं के कारोबार में भी विभाग ने बढ़ोतरी दर्ज की है. इस अवधि में 20.69 लाख डाक वस्तुओं से 12.18 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक है. आधार के दो लाख से अधिक काम मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि 'डाक विभाग अब पारंपरिक डाक वितरण तक सीमित नहीं है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में प्रदेश में 2,00,197 आधार नामांकन और अद्यतन किए गए. वहीं, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से 25,632 पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया पूरी की गई. इस अवधि में 177 डाक चौपाल शिविर भी आयोजित किए गए, जहां लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत प्रदेश में 8.80 लाख खाते हैं. विभाग डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है. 30 सितंबर तक 35,743 मोबाइल बैंकिंग और 45,817 इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता इस अभियान से जुड़ चुके हैं.'