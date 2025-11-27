ETV Bharat / state

152वें स्थापना दिवस पर डूंगरसिंहपुरा गांव पर डाक टिकट जारी, केंद्रीय मंत्री बोले-संघर्ष करने वाले नागरिकों को करें याद

श्रीगंगानगर के डूंगरसिंहपुरा गांव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य ने डाक टिकट जारी किया.

Union Minister and others releasing postage stamps
डाक टिकट जारी करते केंद्रीय मंत्री व अन्य (Source - PRO Ganganagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 7:26 PM IST

श्रीगंगानगर: ऐतिहासिक गांव डूंगरसिंहपुरा के 152वें स्थापना दिवस पहली बार गांव के नाम से डाक टिकट जारी किया गया और स्मारिका का विमोचन किया गया. केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में पहुंचे और इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें संघर्ष कर योगदान देने वाले नागरिकों को याद करना चाहिए.

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विधायक सिद्धि कुमारी, विधायक जयदीप बिहाणी और भाजपा नेता विजेंद्र पुनिया सहित कई नेता मंच पर उपस्थित रहे. इनके साथ भाजपा नेता सुरेंद्र पाल टीटी, पूर्व सांसद निहालचंद, प्रियंका बैलान, बलबीर लूथरा भी आयोजन का हिस्सा बने. सभी ने संयुक्त रूप से डाक टिकट का विमोचन कर इस क्षण को ऐतिहासिक बताया.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने याद किया नागरिकों के संघर्ष को (Source - PRO Ganganagar)

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में गांव के इतिहास और संघर्षों को याद करते हुए कहा कि अंग्रेजों के उत्पीड़न, चुनौतियों, संघर्ष, अत्याचार और अनाचार के दौर में जिन नागरिकों ने साहस दिखाया, उन्हें हमेशा याद किया जाना चाहिए. उन्होंने मोटाराम एवं उनके परिवार का उल्लेख करते हुए बताया कि उस कठिन समय में महाराजा डूंगरसिंह ने इन परिवारों को पलायन से रोका और उनके साथ न्याय करते हुए उन्हें 35 हजार बीघा कृषि भूमि प्रदान की. इसी जमीन पर आगे चलकर पांच गांव बसे, जिनमें डुंगरसिंहपूरा भी एक है.

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि भारत को समझना है, तो गांवों की आत्मा और उनकी सांस्कृतिक विरासत को समझना होगा. क्योंकि असली भारत गांवों में ही बसता है. कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली गांव की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और मंच से ग्रामीण विकास के लिए कई सकारात्मक संदेश दिए गए. आयोजन समिति के डॉ. ब्रजमोहन ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.

