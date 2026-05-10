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आंधी के बाद राजधानी में युद्धस्तर पर सफाई अभियान, हटाए गए 200 पेड़, यहां होगा वृक्षारोपण

आंधी के बाद पटना में युद्धस्तर पर सफाई अभियान जारी है. 200 से ज्यादा गिरे पेड़ हटाए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Patna Municipal Corporation
राजधानी में आंधी के बाद सफाई अभियान तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 1:51 PM IST

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पटना: शुक्रवार को आई तेज आंधी और बारिश ने राजधानी पटना में भारी तबाही मचाई. शहर के कई इलाकों में छोटे-बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई. कई जगह सड़कें घंटों तक बाधित रहीं और लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना नगर निगम ने तुरंत मोर्चा संभाला और शहरभर में गिरे पेड़ों को हटाने तथा सफाई का व्यापक अभियान शुरू कर दिया. यह अभियान लगातार तीसरे दिन रविवार को भी जारी है.

आंधी के कारण शहर में नुकसान: पटना नगर निगम के अनुसार, तेज आंधी के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों पेड़ और बड़ी-बड़ी शाखाएं टूटकर गिर गई थीं. निगम प्रशासन ने देर रात से ही राहत कार्य शुरू कर दिया था, ताकि मुख्य सड़कों को जल्द से जल्द खाली कराया जा सके और यातायात व्यवस्था सामान्य हो सके. नगर आयुक्त यशपाल मीणा और अन्य वरीय अधिकारियों की निगरानी में अलग-अलग अंचलों में विशेष टीमें लगाई गई हैं.

नगर निगम का सफाई अभियान तेज (ETV Bharat)

विशेष सफाई अभियान: नगर निगम ने वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अब तक करीब 200 छोटे-बड़े पेड़ों को हटाने का काम पूरा कर लिया है. बड़े पेड़ों की शाखाओं और टहनियों को काटकर वन विभाग को सौंपा जा रहा है, जबकि बाकी मलबे का निस्तारण निगम द्वारा किया जा रहा है. पेड़ों को हटाने के बाद संबंधित इलाकों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो.

नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र में नुकसान: सबसे अधिक नुकसान नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र में हुआ, जहां हरित क्षेत्र अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में पेड़ गिरे. हार्डिंग रोड, स्ट्रैंड रोड, मुख्यमंत्री आवास क्षेत्र, सर्किट हाउस, गोल्फ क्लब और चिड़ियाघर के आसपास विशेष अभियान चलाकर करीब 140 से 145 पेड़ों को हटाया गया. इस कार्य में 16 जेसीबी मशीनें, 30 टाटा 407 वाहन और डेढ़ सौ से अधिक मजदूर लगाए गए हैं. लगातार मशीनों और मजदूरों की मदद से पेड़ों के मलबे को हटाकर सड़कों को साफ किया जा रहा है.

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नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र में नुकसान (ETV Bharat)

64 से 65 पेड़ों को हटाया गया: वहीं पाटलिपुत्र अंचल में भी नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया. छज्जूबाग, गांधी मैदान, राजवंशी नगर, शास्त्री नगर, पटेल नगर, आशियाना, राजीव नगर, सदाकत आश्रम और कुर्जी समेत कई इलाकों में सड़क पर गिरे करीब 64 से 65 पेड़ों को हटाया गया. यहां 16 जेसीबी मशीनों और 80 से 85 सफाईकर्मियों की तैनाती की गई है. बांकीपुर अंचल में खजांची रोड, कदमकुआं, एसीसी कैंपस और स्टेडियम रोड इलाके से पांच पेड़ों को हटाया गया.

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200 से ज्यादा गिरे पेड़ हटाए गए (ETV Bharat)

जेसीबी मशीन से कार्य जारी: इसके अलावे अजीमाबाद अंचल में भी अभियान चलाया गया, जहां लोहा गोदाम, बड़ी पटनदेवी और गुलजारबाग स्टेडियम क्षेत्र से आठ छोटे-बड़े पेड़ों को हटाया गया. इस कार्य में चार जेसीबी मशीनों और 12 मजदूरों को लगाया गया. हालांकि पटना सिटी अंचल में पेड़ गिरने की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई, इसलिए वहां विशेष अभियान की जरूरत नहीं पड़ी.

हरियाली अधिक होने के कारण ज्यादा नुकसान: हॉर्डिंग रोड में अभियान की निगरानी कर रहे पटना नगर निगम के अपर नगर आयुक्त कृष्ण स्वरूप ने बताया कि बेली रोड और नूतन राजधानी क्षेत्र में हरियाली अधिक होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. कई सरकारी कार्यालयों, सचिवालय और माननीय सदस्यों के आवासों में भी पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले सड़क के बीचों-बीच गिरे पेड़ों को हटाकर यातायात बहाल करने पर ध्यान दिया गया, अब उनके मलबे को काटकर हटाया जा रहा है.

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युद्धस्तर पर सफाई अभियान (ETV Bharat)

"कई पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क की ओर झुक गए हैं, जो भविष्य में हादसे का कारण बन सकते हैं. ऐसे पेड़ों की भी कटाई-छंटाई कर सुरक्षित तरीके से हटाया जा रहा है. फिलहाल निगम की प्राथमिकता तेजी से मलबा हटाकर शहर को सामान्य स्थिति में लाना है."- कृष्ण स्वरूप, अपर नगर आयुक्त,पटना नगर निगम

कितने पुराने थे पेड़?: नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने कहा कि यह जो पेड़ पौधे उखड़ कर गिरे हैं, वह कितने वर्ष पुराने थे इसकी गिनती अभी नहीं की जा रही है लेकिन आने वाले समय में यह जरूर तैयार किया जाएगा की कितने पुराने पेड़ उखड़ गए और इन जगहों पर फिर से वृक्षारोपण किया जाएगा.

15 मई तक पूरा हो जाएगा काम: कृष्ण स्वरूप ने कहा कि कई छोटे-बड़े नालों में भी पेड़ों और शाखाओं का मलबा गिर गया है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित हुआ है. निगम की टीमें नालों की सफाई में भी जुटी हुई हैं. प्री-मानसून नाला उड़ाही अभियान के तहत 15 मई तक सभी छोटे और बड़े नालों की सफाई का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने दावा किया कि यह कार्य तेजी से चल रहा है और समय पर पूरा कर लिया जाएगा, ताकि मानसून के दौरान शहरवासियों को जलजमाव की समस्या का सामना न करना पड़े.

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