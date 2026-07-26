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गोरखपुर में महिला के किडनैप के पोस्ट पर दौड़ी पुलिस, बाइक सवार युवक ने पीछा कर बनाया वीडियो, जानिए क्या है सच्चाई?

गोरखपुर : यूपी पुलिस के X हैंडल पर एक पोस्ट ने गोरखपुर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी. एक युवक ने शनिवार देर रात करीब 12:00 बजे गोरखपुर से एक वीडियो शेयर किया, बताया की एक वैन से महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी. महिला बार-बार अपना सिर बंद दरवाजे के शीशे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी. कुछ लोग गाड़ी महिला को पकड़ कर बैठे थे. गाड़ी तेज रफ्तार में थी. युवक ने आशंका जाहिर की कि महिला का अपहरण किया गया है, उसके साथ अनहोनी हो सकती है.

पुलिस ने इस पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए कड़ी मशक्कत की. पता चला कि महिला पेट में हो रहे दर्द से तड़प रही थी, उसका पति उसे लेकर अस्पताल जा रहा था, इस बात की पुष्टि के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली. पुलिस के मुताबिक, मोहद्दीपुर रोड पर रात करीब 12:00 बजे एक बैन जा रही थी, जिसमें महिला पेट में हो रहे दर्द के कारण चीख रही थी.

इसी दौरान पीछे चल रहे पल्सर सवार ने कार का पीछा करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया. अचानक एक मोड़ से वैन ने यू टर्न ले लिया इसके बाद पल्सर सवार युवक कार रोकने के लिए चिल्लाता रहा. उसने तत्काल वीडियो यूपी और गोरखपुर पुलिस के X हैंडल पर पोस्ट कर दिया. साथ ही अपनी बाइक का नंबर भी शेयर किया.