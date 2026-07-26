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गोरखपुर में महिला के किडनैप के पोस्ट पर दौड़ी पुलिस, बाइक सवार युवक ने पीछा कर बनाया वीडियो, जानिए क्या है सच्चाई?

पुलिस जांच में पता चला कि महिला के पेट में दर्द हो रहा था औऱ परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे.

मैनपुरी से कुशीनगर घूमने आया था परिवार.
मैनपुरी से कुशीनगर घूमने आया था परिवार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 3:44 PM IST

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गोरखपुर : यूपी पुलिस के X हैंडल पर एक पोस्ट ने गोरखपुर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी. एक युवक ने शनिवार देर रात करीब 12:00 बजे गोरखपुर से एक वीडियो शेयर किया, बताया की एक वैन से महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी. महिला बार-बार अपना सिर बंद दरवाजे के शीशे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी. कुछ लोग गाड़ी महिला को पकड़ कर बैठे थे. गाड़ी तेज रफ्तार में थी. युवक ने आशंका जाहिर की कि महिला का अपहरण किया गया है, उसके साथ अनहोनी हो सकती है.

पुलिस ने इस पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए कड़ी मशक्कत की. पता चला कि महिला पेट में हो रहे दर्द से तड़प रही थी, उसका पति उसे लेकर अस्पताल जा रहा था, इस बात की पुष्टि के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली. पुलिस के मुताबिक, मोहद्दीपुर रोड पर रात करीब 12:00 बजे एक बैन जा रही थी, जिसमें महिला पेट में हो रहे दर्द के कारण चीख रही थी.

इसी दौरान पीछे चल रहे पल्सर सवार ने कार का पीछा करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया. अचानक एक मोड़ से वैन ने यू टर्न ले लिया इसके बाद पल्सर सवार युवक कार रोकने के लिए चिल्लाता रहा. उसने तत्काल वीडियो यूपी और गोरखपुर पुलिस के X हैंडल पर पोस्ट कर दिया. साथ ही अपनी बाइक का नंबर भी शेयर किया.

क्षेत्राधिकारी कैंट आभा सिंह ने बताया, कैंट निरीक्षक ने कार नंबर UP 84 AN 8942 को ई चलान एप के माध्यम से ट्रेस कर कार मालिक से जब बात की गई तो उसने बताया कि मैनपुरी जिले के करैल चौक निवासी, अन्नू शाक्य मेरे जानने वाले हैं. वह परिवार के साथ कुशीनगर घूमने गए थे जहां से वापस लौटते समय अचानक वैन में सवार महिला विमलेश शाक्य पत्नी राहुल शाक्य को पेट में अचानक दर्द होने लगा.

जिसके चलते चालक तेजी से गाड़ी चलाकर अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया. अयोध्या रोड पर स्थित नव्या क्लीनिक में डॉ. लोकेश यादव ने इलाज किया है. कैंट पुलिस ने वीडियो कॉलिंग से बात की और इस बात से पुष्टि हुई की कोई किडनैपिंग जैसी बात नहीं है. इलाज के बाद सभी लोग मैनपुरी के लिए रवाना हो गए.

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