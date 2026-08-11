EXCLUSIVE- एक ही बिल्डिंग में स्कूल, राशन और डाकघर, बच्चों के भविष्य पर उठने लगे सवाल
बस्तर में बच्चों की शिक्षा किस स्थिति में हो रही है,इसकी जीती जागती तस्वीर एर्राकोट में देखने को मिली.देखिए सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 11, 2026 at 8:23 PM IST
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर इलाके में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. इन दावों के बीच बस्तर में एक तस्वीर ऐसी भी है जो सरकारी दावों को आईना दिखा रही है. बस्तर में स्कूल भवन नहीं होने के कारण बच्चों को पंचायत भवन में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है.इस पंचायत भवन में सिर्फ बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते बल्कि गांव का पोस्ट ऑफिस और राशन वितरण का काम भी इसी पंचायत भवन से ही किया जाता है. यानी स्कूल,पोस्ट ऑफिस, पीडीएस शॉप और पंचायत का काम सारा एक ही बिल्डिंग में होता है.
कहां है ये अनोखा भवन ?
यह मामला बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड के एर्राकोट गांव का है. यहां स्कूली बच्चे कॉपी-किताबें लेकर स्कूल तो पहुंचते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए अपना स्कूल भवन नहीं है. करीब तीन साल पहले जर्जर स्कूल भवन को सुरक्षा की दृष्टि से तोड़ दिया गया था. इसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई. लेकिन ये अस्थायी व्यवस्था अब स्थायी बन चुकी है.ऐसा क्यों है इसका जवाब किसी भी जिम्मेदार के पास नहीं है.
कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य ?
पंचायत भवन कहे या स्कूल या फिर पोस्ट ऑफिस सब कुछ एक ही भवन में चल रहा है. पंचायत भवन यानी माध्यमिक शाला एर्राकोट में करीब 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं.इनमें 4 शिक्षक और 1 सीएससी भी मौजूद है. शिक्षकों के मुताबिक करीब तीन साल पहले जर्जर हो चुके स्कूल भवन को तोड़ दिया गया. जिसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था में बच्चे लंबे समय तक पढ़ाई किए और आज भी पढ़ ही रहे हैं.
स्कूल भवन तोड़ने के बाद 2 अतिरिक्त कक्ष और 1 सीएससी भवन में पढ़ाई शुरू की गई. लेकिन अब 1 अतिरिक्त कक्ष की स्थिति काफी खराब होने और छत का प्लास्टर गिरने से बच्चों को पंचायत भवन में बीते दिनों से पढ़ाया जा रहा है- रूबी ठाकुर शिक्षिका
ईटीवी भारत ने लिया भवन का जायजा
बस्तर जिले में कई बार यह देखा गया है कि जर्जर स्कूल भवन का प्लास्टर गिरने से नीचे बैठकर पढ़ाई करने वाले छात्र बुरी तरह से घायल हो गए. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए बच्चों को पंचायत भवन में पंचायत से जुड़े लोगों से बातचीत करके बैठाया जा रहा है. जब तक भवन नहीं बन जाता तब तक ऐसे ही भवन में उन्हें बैठाकर पढ़ाया जाएगा. क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है.
तीन साल बीते लेकिन नही जोड़ी गई एक ईंट
अन्य अतिरिक्त कक्ष की स्थिति फिलहाल अधिक जर्जर नहीं है. लेकिन भवन काफी पुराना होने के कारण यह भवन भी आने वाले दिनों में अति जर्जर की श्रेणी में आ जायेगा. स्कूल भवन तोड़ने के बाद बच्चों और शिक्षकों को बड़ी उम्मीद थी कि जल्द ही नया भवन तैयार होगा. लेकिन तीन साल गुजर जाने के बाद भी बच्चों को अपना स्कूल भवन नसीब नहीं हुआ.
अपना स्कूल भवन नहीं होने का असर बच्चों की पढ़ाई पर दिखाई देता है. छठवीं, सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों को एक साथ नियमित और व्यवस्थित शैक्षणिक माहौल नहीं मिल पा रहा है. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिस पंचायत भवन को बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. वह सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है. इसी भवन में सरकारी राशन वितरण का भी काम होता है. पंचायत के जरूरी कामकाज भी यहीं से संचालित होते हैं. और पोस्ट ऑफिस की सेवाएं भी इसी परिसर से जुड़ी हैं- लोकबंधु पांडेय,शिक्षक
आखिर कब खत्म होगा इंतजार
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बच्चों को पढ़ने के लिए एक शांत, सुरक्षित और व्यवस्थित स्कूल भवन कब मिलेगा. स्कूल भवन किसी भी गांव के बच्चों के लिए सिर्फ चार दीवारें नहीं होती. बल्कि बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की पहली सीढ़ी होती है. लेकिन एर्राकोट में यही बुनियादी सुविधा तीन साल से बच्चों की पहुंच से दूर है. अब देखना होगा कि एर्राकोट के बच्चों का यह तीन साल पुराना इंतजार कब खत्म होता है. और उन्हें पंचायत भवन से निकलकर अपना स्कूल भवन कब मिलता है.
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