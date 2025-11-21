ETV Bharat / state

अंबाला कैंट के अटल कैंसर केयर सेंटर में एक्सपर्ट का पद खाली, मेमोग्राफी के लिए इधर-उधर भटक रहे मरीज

मैमोग्राफी मशीन के लिए एक्सपर्ट का पद खालीः महिलाओं के स्तन कैंसर की जांच के लिए जिले के सरकारी अस्पतालों की एकमात्र मैमोग्राफी मशीन अनदेखी की भेंट चढ़ गई है. दो माह से कोई भी महिला ऑपरेटर की नियुक्ति न होने के कारण यह मशीन ठप पड़ी है. समस्या को देखते हुए मुख्यालय से बार-बार पत्राचार के बाद अभी तक इस पद के लिए कोई नियुक्ति न होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है.

अंबालाः अटल कैंसर केयर सेंटर, अंबाला कैंट में मैमोग्राफी की मशीन ऑपरेटर न होने से धूल फांक रही है. इस कारण महिलाएं स्तन कैंसर जांच के लिए यहां आती हैं, उन्हें वापिस लौटा दिया जाता है. मजबूरी में महिलाओं को निजी सेंटरों पर 2 हजार रुपए खर्च मेमोग्राफी करवानी पड़ती हैं.

मजबूरन कैंट नागरिक अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ ओपीडी और अटल कैंसर केयर केंद्र की ओपीडी से मरीजों को इस जांच के लिए बाहर भेजा जा रहा है. एक तरफ महिलाएं स्तन में कैंसर होने की आशंका के चलते वह परेशान हैं तो दूसरी तरफ विभाग की अनदेखी के कारण मशीन होने के बावजूद चंडीगढ़ पीजीआई और निजी सेंटरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

क्या कहती हैं महिलाएंः हिमाचल से आई एक महिला ने बताया कि "यहां मैमोग्राफी मशीन है, लेकिन जांच के लिए एक्सपर्ट नहीं होने के कारण जांच नहीं हो रहा है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए." जांच के लिए आई एक अन्य महिला ने बताया कि "आज के समय में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के काफी मामले आते हैं. आर्थिक रूप से सक्षम लोग तो कहीं और जाकर जांच करा लेते हैं. लेकिन गरीब लोगों को सिर्फ आर्थिक परेशानी ही नहीं, उन्हें एक-दूसरे जगह भागना पड़ता है."

70 से 80 महिलाओं के लिए जांच की सुविधाः अटल कैंसर केयर अंबाला कैंट के डायरेक्टर डॉ. यशपाल वर्मा ने कहा कि "स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए अंबाला में सबसे पहले कैंट के नागरिक अस्पताल में यह मशीन उपलब्ध कराई गई थी. इस मशीन के जरिये हर माह 70 से 80 महिलाओं के स्तन की जांच होती थी. महिला ऑपरेटर के अचानक छोड़ने के कारण जांच कार्य बंद है. अस्पताल प्रबंधन की मुख्यालय स्तर पर पत्राचार किया जा चुका है. वरीय अधिकारी के स्तर से इस पर कदम उठाया जायेगा." अधिकारियों का कहना है अस्थायी तौर पर कर्मचारियों की ड्यूटी यहां लगाई गई है, उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न आए.

प्राइमरी स्टेज में जांच से बेहतर इलाज संभवः सर्जन डॉ पूजा शर्मा ने बताया कि "ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है. यह एक एपेडेमिक की तरह है. महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि इसे शुरू में जांच लिया जाए तो खतरा टल सकता है. हर माह 20 से 25 महिलाएं चेकअप के लिए यहां आती है."

