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महागठबंधन की सरकार में झामुमो कोटे में झारखंड राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष पद के लिए छह वर्षों से योग्य उम्मीदवार की तलाश

झारखंड राज्य महिला आयोग ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की आधी आबादी के न्याय और अधिकारों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संवैधानिक संस्था 'झारखंड राज्य महिला आयोग' पिछले छह वर्षों से अधिक समय से अध्यक्ष और सदस्यों के बिना अक्रियाशील बनी हुई है. आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष कल्याणी शरण और उनकी पांच सदस्यीय टीम का कार्यकाल 6 जून 2020 को समाप्त हो गया था. तब से नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण आयोग में शिकायतें तो आ रही हैं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है. इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं से जुड़े चार हजार से अधिक मामले लंबित पड़े हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर महागठबंधन की सरकार राज्य महिला आयोग के इन खाली पदों को भर क्यों नहीं रही है?

अध्यक्ष पद के लिए झामुमो की तलाश जारी