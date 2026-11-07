महागठबंधन की सरकार में झामुमो कोटे में झारखंड राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष पद के लिए छह वर्षों से योग्य उम्मीदवार की तलाश
झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद के लिए योग्य उम्मीदवार की तलाश छह साल से जारी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 6:04 PM IST
रांची: झारखंड की आधी आबादी के न्याय और अधिकारों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संवैधानिक संस्था 'झारखंड राज्य महिला आयोग' पिछले छह वर्षों से अधिक समय से अध्यक्ष और सदस्यों के बिना अक्रियाशील बनी हुई है. आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष कल्याणी शरण और उनकी पांच सदस्यीय टीम का कार्यकाल 6 जून 2020 को समाप्त हो गया था. तब से नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण आयोग में शिकायतें तो आ रही हैं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है. इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं से जुड़े चार हजार से अधिक मामले लंबित पड़े हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर महागठबंधन की सरकार राज्य महिला आयोग के इन खाली पदों को भर क्यों नहीं रही है?
अध्यक्ष पद के लिए झामुमो की तलाश जारी
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने यह कहकर चौंका दिया कि झामुमो के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए किसी योग्य महिला की तलाश कर रही है. इस बयान के बाद यह सवाल उठता है कि क्या पिछले छह वर्षों से भी अधिक समय में झामुमो की यह तलाश पूरी नहीं हो सकी है?
झामुमो के कोटे में गया महिला आयोग, कांग्रेस को मिला था समाज कल्याण बोर्ड: राजेश ठाकुर
दरअसल, झारखंड की महागठबंधन सरकार में बोर्ड, निगमों और आयोगों का जो बंटवारा हुआ है, उसके तहत 'महिला आयोग' झामुमो के कोटे में और 'समाज कल्याण बोर्ड' कांग्रेस के कोटे में गया है. इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर का कहना है कि केंद्र सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड को ही समाप्त कर दिया है, जबकि 'राज्य महिला आयोग' सहयोगी दल झामुमो के कोटे में है. अब वे इन पदों को क्यों नहीं भर रहे हैं, इसका जवाब झामुमो के नेता ही दे सकते हैं.
त्योहारों के सीजन के बाद महिला आयोग के सक्रिय होने की उम्मीद: मनोज पांडेय
'झारखंड राज्य महिला आयोग' झामुमो के कोटे में होने के बावजूद पिछले छह वर्षों से निष्क्रिय क्यों है? इस सवाल पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि महिला आयोग जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार की तलाश की जा रही थी. उन्होंने उम्मीद जताई कि त्योहारों के इस सीजन के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष सहित सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा.
महिला उत्पीड़न के 4000 से अधिक मामले लंबित
झारखंड राज्य महिला आयोग में महिला उत्पीड़न के कई गंभीर मामले लंबे समय से फाइलों में दबे पड़े हैं. इसके अलावा घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद और महिलाओं से जुड़ी अन्य सामाजिक समस्याओं से संबंधित 4000 से अधिक मामले लंबित हैं. साल 2020 से ही नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिसका सीधा और नकारात्मक असर आयोग के कामकाज पर पड़ रहा है.
लक्ष्मी सिंह बनी थीं झारखंड राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष
झारखंड राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष (चेयरपर्सन) लक्ष्मी सिंह बनी थीं, जिनका कार्यकाल 18 सितंबर 2006 से 17 सितंबर 2009 तक रहा. इसके बाद डॉ. हेमलता एस. मोहन (7 सितंबर 2010 से 6 सितंबर 2013), डॉ. महुआ माजी (11 नवंबर 2013 से 10 नवंबर 2016) और कल्याणी शरण (7 जून 2017 से 6 जून 2020) ने आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली.
महिला आयोग को लेकर गंभीरता की कमी
गौरतलब है कि झारखंड राज्य महिला आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया था. इससे संबंधित विधेयक को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित कर अधिनियम बनाया गया और फिर आयोग का गठन हुआ. हालांकि, महिलाओं को न्याय और अधिकार दिलाने का दावा करने वाले लगभग सभी राजनीतिक दलों की सरकारों में इस महिला आयोग को लेकर गंभीरता की कमी साफ दिखाई देती रही है.
ये भी पढ़ें:
झारखंड महिला आयोग वर्ष 2020 से अध्यक्ष विहीन, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण तो भाजपा नेत्री ने कह दी ये बात
झारखंड महिला आयोग के साथ हो रहा अन्याय, शिकायतों के निपटारे के लिए आखिर कहां जाएं आधी आबादी?
भगवान भरोसे राज्य महिला आयोग, धूल फांक रहे उत्पीड़न के 4000 से अधिक मामले, छह सालों से खाली अध्यक्ष-सदस्यों का पद