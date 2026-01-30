ETV Bharat / state

दिल्ली महिला आयोग में कामकाज ठप, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर; तत्काल बहाली की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली महिला आयोग के लंबे समय से काम नहीं करने का आरोप लगाया है. याचिका सांसद सुधाकर सिंह ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग के चेयरपर्सन का पद जनवरी 2024 से खाली है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील सत्यम सिंह राजपूत ने याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली महिला आयोग में कोई काम नहीं होता। न तो वहां कोई हेल्प डेस्क कार्यरत है और न ही कोई अधिकारी या स्टाफ महिलाओं की शिकायतों को सुनने वाला है.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग कार्यदिवस के दौरान बंद रहता है जिसकी वजह से पारिवारिक काउंसलिंग या रेप क्राईसिस सेल पूरी तरह खत्म हो चुका है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग का कार्यशील नहीं होना महिलाओं को न्याय और सुरक्षा पाने के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में महिलाओं के साथ देश भर में सर्वाधिक मामले दर्ज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली महिला आयोग का कार्यशील नहीं होना गंभीर बात है.