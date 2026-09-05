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1000 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम, कभी नहीं लगा डर, मिलिए भिलाई की 31 वर्षीय डॉ अंकिता खंडेलवाल से

डॉ. अंकिता बताती है कि नौकरी लगने के बाद पहली बार पोस्टमार्टम के दौरान भी उन्हें डर नहीं लगा क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई के दौरान हर रोज शरीर की चीर फाड़ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. हर दिन 2 घंटे तक बॉडी पर ही उन्हें काम करना पड़ता था. अंकिता बताती है कि पहला पोस्टमॉर्टम साल 2019 में किया. सितंबर में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और अक्टूबर में उन्होंने पहला पोस्टमार्टम किया. वे कहती है कि अब तक वह 1 हजार से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम कर चुकी है.

दुर्ग: लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल, सुपेला में पदस्थ 31 वर्षीय डॉ. अंकिता खंडेलवाल पिछले सात साल से शवों का पोस्टमार्टम कर रही है. साल 2019 से अब तक वे करीब एक हजार शवों का पोस्टमार्टम कर चुकी हैं. हर रोज 3 से 4 पोस्टमार्टम उनकी दिनचर्या बन चुकी है. एक दिन में सर्वाधिक 10 शवों का पोस्टमार्टम करने का अनुभव भी उनके पास है.

"मुर्दों से नहीं लगता डर"

डॉ. अंकिता खंडेलवाल कहती है कि शवों से उन्हें कब डर नहीं लगा. क्योंकि उनमें जान नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकते. बल्कि जिंदा इंसान, जिसमें हमारे करीबी या अंजान ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि धोखा भी दे सकते हैं.

डॉ. अंकिता खंडेलवाल का एक दिन में सर्वाधिक 10 शवों का पोस्टमार्टम का अनुभव (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई क्रिटिकल पोस्टमार्टम कर दी रिपोर्ट

डॉ. अंकिता ने कई क्रिटिकल पोस्टमार्टम भी किए है. जिनमें गर्भवती महिलाओं का, जली हुई डेडबॉडी, बच्चों, दो दिन से लेकर दो महीने तक के बच्चे का भी पोस्टमार्टम किया है. अबॉर्शन केस में भी परीक्षण किया है.

साल 2019 से कर रही है पोस्टमॉर्टम (ETV Bharat Chhattisgarh)

पोस्टमार्टम के दौरान चुनौतियां

महिला पोस्टमार्टम डॉक्टर बताती है कि शवों के परीक्षण के दौरान उन्हें कई चुनौतियां का भी सामना करना पड़ता है. कई बार सुसाइड के केस आते हैं लेकिन जांच में मर्डर की पुष्टि होती है. इसके अलावा कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का भी दबाव रहता है. लेकिन फिर भी वह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाती है.

लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल का मर्च्यूरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

डॉ. अंकिता खंडेलवाल कहती है कि कई बार उन्होंने राखी, दीपावली के दिन भी त्योहार छोड़कर अपनी ड्यूटी की है. वे कहती है कि उनकी शादी डेढ़ साल पहले हुई थी. शादी से पहले उनके माता पिता ने काफी सपोर्ट किया. शादी के बाद पति और ससुराल वाले भी उनका पूरा सहयोग करते हैं.

अंकिता कहती है कि उनके परिवार में वह पहली डॉक्टर है. महिला होकर पोस्टमार्टम करने पर अंकिता कहती है कि शिक्षा में जब कोई अंतर नहीं होता तो काम करने में भी अंतर नहीं देखना चाहिए.