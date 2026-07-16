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व्यक्ति की मौत पर उठे सवाल, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों को अलग-अलग बयान के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.

Investigation Person Death
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 16, 2026 at 7:50 AM IST

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लक्सर: पथरी थाना क्षेत्र के टिकोला गांव में 42 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों ने पूर्व में मौत के बाद कुछ और बयान दिए, जिसके बाद वो मौत की वजह सीढ़ियों से गिरना बता रहे हैं. विरोधाभासी बयानों के चलते पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. वहीं पुलिस मौत की वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

गौर हो कि शुरुआती जानकारी में मामला शराब के नशे में आत्मघाती कदम उठाने का सामने आया, लेकिन बाद में परिजनों ने दावा किया कि युवक की मौत सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई. जानकारी के अनुसार टिकोला गांव निवासी व्यक्ति (42) रात को शराब के नशे में घर पहुंचा. घर पहुंचने पर पत्नी से शराब पीने को लेकर विवाद हो गया. प्रारंभिक सूचना के अनुसार विवाद के दौरान उसने आवेश में आकर चाकू से खुद पर वार कर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
-रविंद्र कुमार, पथरी थाना प्रभारी-

घायल व्यक्ति को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे हरिद्वार के दूसरे निजी अस्पताल और बाद में जौलीग्रांट अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब परिजनों ने पुलिस को बताया कि व्यक्ति ने खुद पर हमला नहीं किया था, बल्कि वह घर की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था, जिससे उसकी जान गई. घटना की जानकारी पुलिस को अस्पताल से डेथ मेमो मिलने के बाद हुई. विरोधाभासी बयानों को देखते हुए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत चाकू के घावों से हुई या सीढ़ियों से गिरने के कारण.

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