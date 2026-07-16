ETV Bharat / state

व्यक्ति की मौत पर उठे सवाल, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

लक्सर: पथरी थाना क्षेत्र के टिकोला गांव में 42 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों ने पूर्व में मौत के बाद कुछ और बयान दिए, जिसके बाद वो मौत की वजह सीढ़ियों से गिरना बता रहे हैं. विरोधाभासी बयानों के चलते पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. वहीं पुलिस मौत की वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

गौर हो कि शुरुआती जानकारी में मामला शराब के नशे में आत्मघाती कदम उठाने का सामने आया, लेकिन बाद में परिजनों ने दावा किया कि युवक की मौत सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई. जानकारी के अनुसार टिकोला गांव निवासी व्यक्ति (42) रात को शराब के नशे में घर पहुंचा. घर पहुंचने पर पत्नी से शराब पीने को लेकर विवाद हो गया. प्रारंभिक सूचना के अनुसार विवाद के दौरान उसने आवेश में आकर चाकू से खुद पर वार कर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.