ETV Bharat / state

संदिग्ध परिस्थितियों में दो भाइयों की मौत, पीएम रिपोर्ट में नहीं हुआ खुलासा, लैब भेजा जाएगा बिसरा

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी के लामाचौड़ स्थित घर में दो भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के कारणों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है. पुलिस ने दोनों के शवों का बिसरा रिजर्व कर लिया है. अब बिसरा को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा. जिसके बाद दोनों की मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी.

मुखानी थाना क्षेत्र के लामाचौड़ स्थित बची नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर से दो भाइयों के एक साथ शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था. आज शवों का पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया. पीएम रिपोर्ट में भी दोनों की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. मौत के कारणों की जानकारी के लिए बिसरा सुरक्षित रख लिया है.

दरअसल, मनोज प्रसाद और सुनील उर्फ सोनू लामाचौड़ स्थित बचीनगर स्थित अपने घर में मां और एक 11 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे. मां दिमागी रूप से बीमार है. सोमवार 22 दिसंबर की रात में परिवार के सभी लोग खाना खा कर सो गए. अगली सुबह जब बेटी ने पापा मनोज और चाचा को उठाने का प्रयास किया तो वह दोनों नहीं उठे. जिसके बाद उसने आसपास के लोगों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने दोनों भाइयों की मौत की सूचना पुलिस को दी.