संदिग्ध परिस्थितियों में दो भाइयों की मौत, पीएम रिपोर्ट में नहीं हुआ खुलासा, लैब भेजा जाएगा बिसरा
हल्द्वानी में दो भाइयों की मौत का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 24, 2025 at 7:38 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी के लामाचौड़ स्थित घर में दो भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के कारणों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है. पुलिस ने दोनों के शवों का बिसरा रिजर्व कर लिया है. अब बिसरा को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा. जिसके बाद दोनों की मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी.
मुखानी थाना क्षेत्र के लामाचौड़ स्थित बची नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर से दो भाइयों के एक साथ शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था. आज शवों का पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया. पीएम रिपोर्ट में भी दोनों की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. मौत के कारणों की जानकारी के लिए बिसरा सुरक्षित रख लिया है.
दरअसल, मनोज प्रसाद और सुनील उर्फ सोनू लामाचौड़ स्थित बचीनगर स्थित अपने घर में मां और एक 11 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे. मां दिमागी रूप से बीमार है. सोमवार 22 दिसंबर की रात में परिवार के सभी लोग खाना खा कर सो गए. अगली सुबह जब बेटी ने पापा मनोज और चाचा को उठाने का प्रयास किया तो वह दोनों नहीं उठे. जिसके बाद उसने आसपास के लोगों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने दोनों भाइयों की मौत की सूचना पुलिस को दी.
सूचना पर मुखानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई. पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित सेनी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली. आसपास और परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि दोनों लोग मजदूरी का काम किया करते थे और अत्यधिक शराब का सेवन करते थे. इसी आदत की वजह से मृतक मनोज की पत्नी चार वर्ष साल दो बच्चों को लेकर कहीं चली गई. घर में 11 साल की बेटी को छोड़ दिया था.
सीओ अमित कुमार सैनी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम में भी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. दोनों का बिसरा रिजर्व कर फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा. जिसके बाद दोनों की मौत के कारणों का पता चल पाएगा.
