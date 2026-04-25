श्मशान के बगल में पोस्टमार्टम! जहां दिन में भी जाने से डरते हैं लोग
जमुई का एकमात्र पोस्टमार्टम हाउस श्मशान के पास है, लेकिन यहां 11 सालों में एक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ. राजेश कुमार की रिपोर्ट
Published : April 25, 2026 at 11:43 AM IST
जमुई: 19 लाख की आबादी वाले जमुई में सरकारी अनदेखी का एक शर्मनाक नमूना सामने आया है. जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर, किउल नदी के किनारे त्रिपुरारी घाट पर 2015 में एक पोस्टमार्टम हाउस बनाया गया था, जो पूरे जिले का एकमात्र मोर्चरी हाउस है. लेकिन पिछले 11 सालों से यह सफेद हाथी बना खड़ा है.
श्मशान के बगल में पोस्टमार्टम हाउस का उद्देश्य: किउल नदी के किनारे त्रिपुरारी घाट (श्मशान) के बगल में इसका निर्माण कराने के पीछे कई उद्देश्य थे. मुर्दो का पोस्टमार्टम करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए शहर से बाहर यह बनाया गया. अगर कोई अज्ञात शव मिलता है, जिसकी शिनाख्त करानी हो तो यहां कम से कम 72 घंटे तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी थी.
अज्ञात शवों के दाह संस्कार में न हो परेशान : साथ ही इसका उद्देश्य था कि अगर कोई अज्ञात शव पड़ा रह जाता है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है और किसी मे भी क्लेम नहीं किया तो, शव का प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम हाउस के बगल में स्थित त्रिपुरारी घाट के श्माशन घाट पर अंत्योष्टि कराया जा सके.
11 सालों से जारी है वनवास: इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति आजतक नहीं हो पायी है. पोस्टमार्टम हाउस बना जरूर लेकिन, इसका फायदा हुआ नहीं. देखरेख के आभाव में भवन जर्जर होता चला गया. किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण सुनसान जगह होने के कारण यह चोर, उचक्को, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है. इसके कारण लोग दिन में भी यहां आने से डरते हैं. 11 सालों से वीरान इलाके में यह मोर्चरी वनवास में है.
एक भी शव का आजतक नहीं हुआ पोस्टमार्टम: अगहरा के मजदूर मुन्ना कुमार मांझी और नारडीह के श्रवण पासवान नदी किनारे मजदूरी करते हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमलोग मजदूर हैं. मजदूरी के लिए हमेशा इधर आते रहते हैं. काम करते हैं, लेकिन कभी हमने शव को लाते ले जाते पोस्टमार्टम हाउस में नहीं देखा है.
"यह मुर्दा घर बंद पड़ा रहता है. नया भवन बना लेकिन उसकी हालत जर्जर हो गई है. पेड़-पौधे झाड़ फूंस उग आए हैं. चारों तरफ कचरे का अंबार लगा है."- मुन्ना कुमार मांझी, मजदूर
"सुनसान और शहर के बाहर होने के कारण यहां कोई आता-जाता नहीं है. इधर शाम की तो छोडिए दिन में भी कोई नहीं आता-जाता है. न पक्की सड़क है और न बिजली है."- श्रवण पासवान, मजदूर
पहले जिला मुख्यालय में था पोस्टमार्टम हाउस: बता दें कि पहले जमुई शहर मुख्यालय में पोस्टमार्टम हाउस था, लेकिन धीरे-धीरे आबादी बढ़ती गई और नए मकान बनने लगे. पोस्टमार्टम हाउस के चारों तरफ मकान बन गए. ऐसे में त्रिपुरारी घाट के पास श्मशान के बगल में नए पोस्टमार्टम हाउस का लाखों की लागत से निर्माण कराया गया.
संसाधनों की घोर कमी: संसाधनों की कमी के कारण यह पोस्टमार्टम हाउस कभी शुरू ही नहीं हो सका. यहां न तो बिजली ही पहुंच सकी और न ही पानी की ही व्यवस्था है. पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है.देखरेख के अभाव में भवन जर्जर होता जा रहा है.
सिविल सर्जन का बयान: वहीं इस मामले को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता राजेश कुमार ने जमुई के सिविल सर्जन अशोक कुमार सिंह से बात की. सीएस ने भी मोर्चरी हाउस की बदहाली की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि अभी पोस्टमार्टम हाउस चालू हालत में नहीं है. वहां अप्रोच रोड नहीं है और बिजली की व्यवस्था भी नहीं है. ट्रांसफॉर्मर लगाया गया था, लेकिन असमाजिक तत्वों द्वारा उसे हटा दिया गया. एप्रोच रोड के लिए विभाग को लिखा गया है.
"जाने लायक रास्ता बनते ही पोस्टमार्टम हाउस चालू हो जाएगा. मुझे मात्र चार महीने ही कार्यभार संभाले हुआ है.अभ जमुई सदर अस्पताल में ही पोस्टमार्टम किया जाता है. फिलहाल जहां पोस्टमार्टम हो रहा है, वह भवन भी जर्जर है और उसे भी तोड़ना होगा. त्रिपुरारी घाट के पास पीएम हाउस वाले इलाके में सन्नाटा रहता है, जहां रात को जाने में दिक्कत होगी. लेकिन हमारी कोशिश उसे चालू करने की है."- अशोक कुमार सिंह, सिविल सर्जन
जमुई सदर अस्पताल में बढ़ा बोझ: फिलहाल पोस्टमार्टम, जमुई सदर अस्पताल के एक टूटे भवन में किया जाता है, जहां शवों की लंबी कतार अपनी बारी का इंतजार कर रही है. यहां खुले में शव पड़े रहते हैं. वाहनों, स्ट्रेचर और जमीन पर घंटों शव पड़े रहते हैं. त्रिपुरारी घाट के पास बना पोस्टमार्टम हाउस महज एक जर्जर इमारत नहीं, बल्कि प्रशासनिक दावों की पोल खोलता खंडहर बन गया है. लोग अब इसे जल्द से जल्द चालू करने की मांग कर रहे हैं.
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