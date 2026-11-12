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दिवाली के बाद उदयपुर की हवा हुई जहरीली, अस्पतालों की ओपीडी में 35% तक बढ़े सांस और दमा के मरीज

एमबी अस्पताल में मरीजों की भीड़ ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : दिवाली के बाद शहर की आबोहवा बिगड़ने का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है. आतिशबाजी से फैले धुएं और प्रदूषण के कारण सांस और दमा के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है. बीते एक सप्ताह में एमबी अस्पताल और टीबी एवं चेस्ट अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चिकित्सकों के अनुसार कई मरीज सांस लेने में तकलीफ और अचानक अस्थमा अटैक की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं. इसके अलावा आंखों में खुजली और तेज जलन की समस्या भी बढ़ी है.