दिवाली के बाद उदयपुर की हवा हुई जहरीली, अस्पतालों की ओपीडी में 35% तक बढ़े सांस और दमा के मरीज
चिकित्सकों ने सांस के मरीजों को एक्यूआई सामान्य होने तक सुबह और देर शाम बाहर टहलने से बचने की सलाह दी है.
Published : November 12, 2026 at 10:14 AM IST
उदयपुर : दिवाली के बाद शहर की आबोहवा बिगड़ने का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है. आतिशबाजी से फैले धुएं और प्रदूषण के कारण सांस और दमा के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है. बीते एक सप्ताह में एमबी अस्पताल और टीबी एवं चेस्ट अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चिकित्सकों के अनुसार कई मरीज सांस लेने में तकलीफ और अचानक अस्थमा अटैक की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं. इसके अलावा आंखों में खुजली और तेज जलन की समस्या भी बढ़ी है.
टीबी एवं चेस्ट अस्पताल के प्रभारी डॉ. मनोज आर्य ने बताया कि प्रदूषण के कारण एक्यूट एक्जरवेशन ऑफ सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस के मामले सामने आ रहे हैं. आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की आशंका है. एमबी अस्पताल में सामान्य दिनों में चेस्ट, अस्थमा, एलर्जी और सीओपीडी के रोजाना 300 से 400 मरीज आते हैं. दिवाली के बाद यह संख्या बढ़कर 400 से 540 तक पहुंच गई है. आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 600 पार कर सकता है. वहीं, टीबी एवं चेस्ट अस्पताल में सामान्य दिनों में 250 से 350 मरीज आते हैं, जबकि अब रोजाना 340 से 470 मरीज पहुंच रहे हैं.
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सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें: चिकित्सकों ने सांस के मरीजों को एक्यूआई सामान्य होने तक अलसुबह और देर शाम बाहर टहलने से बचने की सलाह दी है. बाहर निकलते समय एन-95 मास्क पहनें. अस्थमा और सीओपीडी के मरीज नियमित दवाएं लें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन्हेलर व नेबुलाइजर का इस्तेमाल करें. बिना चिकित्सकीय सलाह दवाएं बंद न करें.
एमबी अस्पताल के बर्न वार्ड में 13 मरीज भर्ती: दिवाली पर आतिशबाजी और अन्य हादसों में झुलसने के मामले भी सामने आए हैं. 6 से 11 नवंबर के बीच एमबी राजकीय अस्पताल के बर्न वार्ड में गंभीर हालत में 13 मरीज भर्ती किए गए. इनमें 2 पुरुष, 1 महिला, 5 बालक और 5 बालिकाएं शामिल हैं. इसके अलावा अम्बामाता और हिरणमगरी सैटेलाइट अस्पतालों में करीब 10 मरीज पहुंचे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी और सीएचसी में 50 से अधिक मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया गया. एमबी अस्पताल में भर्ती मरीजों में 6 आग की लपटों, 4 इलेक्ट्रिक बर्न, 2 पटाखों और 1 गर्म पानी या अन्य गर्म तरल से झुलसा था. हादसों की वजह अनार-चकरी का फटना, हाथ में पटाखे चलाना, रॉकेट की दिशा भटकना, दीपक से कपड़ों में आग लगना और बिजली के नंगे तारों के संपर्क में आना रही.
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झुलसने पर घरेलू नुस्खों से बचें: एमबी अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन ने बताया कि जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट, तेल, हल्दी या स्याही न लगाएं. छालों को खुद न फोड़ें. डॉक्टर की सलाह से एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और ड्रेसिंग साफ रखें. घाव में दर्द बढ़ने, मवाद आने या बुखार होने पर तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें. प्रदूषण और बदलते मौसम में सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. सुबह जल्दी और देर शाम खुले में टहलने से बचें. घर से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क का उपयोग करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पौष्टिक आहार लें. अस्थमा, एलर्जी और सीओपीडी के मरीज नियमित दवाएं लें और इन्हेलर अपने पास रखें. घर में धूल और धुएं से बचाव करें. आंखों में जलन होने पर साफ पानी से धोएं और उन्हें रगड़ने से बचें. सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
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