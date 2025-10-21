दिवाली के बाद जहरीली हुई बिहार की हवा! AQI 339 के पार.. आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी
बिहार में दिवाली के बाद हवा जहरीली हो गई है. पटना समेत कई शहरों में आंखों में जलन और सांस लेने की परेशानी बढ़ी. पढ़ें-
Published : October 21, 2025 at 11:54 AM IST
पटना: दिवाली की जगमग रोशनी के बाद अब बिहार की सुबह में चमक नहीं दिख रही है. मंगलवार की सुबह पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा जैसे बड़े शहर धुएं और धुंध की चादर में ढके नजर आये. दिवाली की रात में हुई लगातार आतिशबाजी ने वातावरण में सूक्ष्म कणों और जहरीली गैसों की मोटी परत जमा दी है. हवा की कम रफ्तार और तापमान के उतार-चढ़ाव ने इन प्रदूषक कणों को जमीन के करीब थाम लिया है, जिससे पूरे राज्य में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है.
धुएं और धुंध का मेल बना खतरा: बिहार के कई शहरों में सोमवार को लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायत की. दिवाली के बाद का यह नजारा कई जगहों पर ऐसा था मानो आसमान में धुंध जमा हो गया हो. पटाखों से निकले केमिकल कणों ने हवा को इतना भारी कर दिया है कि विजिबिलिटी पर भी असर पड़ने लगा है. दिवाली के अगले रोज आज सुबह पटना के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 के पार चला गया.
मौसम विभाग ने जताई राहत की उम्मीद: मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, फिलहाल हवा की रफ्तार बेहद धीमी है, जिसके कारण प्रदूषक कण वातावरण में फंसे हुए हैं. विभाग ने अनुमान जताया है कि यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है. हालांकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक निम्न दबाव क्षेत्र से 25 अक्टूबर के आसपास बिहार के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है. यह बारिश वायुमंडल में जमे जहरीले कणों को साफ करने में मददगार साबित हो सकती है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा.
राज्य का तापमान सामान्य से ऊपर: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य का तापमान इस समय सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है. 20 अक्टूबर की सुबह वाल्मीकिनगर में न्यूनतम तापमान 20.4°C, पटना में 24.7°C और अधिकतम 33.8°C रहा. हवा की गति मात्र 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रही, जो प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह बनी. इतनी कम हवा की स्थिति में वातावरण में मौजूद धूल और धुआं ऊपर नहीं उठ पा रहा, जिससे हवा भारी और दमघोंटू हो गई है.
AQI ने छुए खतरनाक स्तर: राज्य के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ने चेतावनी स्तर छू लिया है. पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा में AQI 150 से लेकर 300 के बीच दर्ज किया गया है. यह स्तर ‘मॉडरेट’ से ‘पुअर’ श्रेणी में आता है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बेहद हानिकारक है. इस स्तर की हवा लंबे समय तक रहने पर खांसी, गले में खराश और अस्थमा के मामले बढ़ सकते हैं.
IMD का पूर्वानुमान: भारतीय मौसम विभाग, पटना ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण 25 अक्टूबर के बाद बिहार के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. विभाग ने कहा है कि इस बारिश से तापमान में गिरावट के साथ-साथ हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है. हल्की वर्षा के बाद वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण नीचे बैठ जाएंगे और आसमान फिर से साफ नजर आ सकता है.
#न्यूनतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/basOuBc5H0— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 21, 2025
प्रशासन ने लोगों से की अपील: पटना नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से वाहन न चलाएं और खुले में कचरा जलाने से परहेज करें. साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह और शाम के समय, जब प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है, तब बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर ही रखें.
