ETV Bharat / state

कोविड के बाद बच्चों की आंखों पर मोबाइल का असर, PGI के सर्वे में 14.2% को मायोपिया, 41% को पता ही नहीं नजर है कमजोर

कोविड के बाद बच्चों की आंखों पर मोबाइल का असर ( GETTY/ETV Bharat )

चंडीगढ़: कोरोना महामारी के बाद बच्चों की जीवनशैली में आए बदलाव अब उनकी आंखों की सेहत पर भी असर डालने लगे हैं. ऑनलाइन पढ़ाई, मोबाइल गेम और डिजिटल स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों में दूर की नजर कमजोर होने यानी मायोपिया के मामले सामने आ रहे हैं. पीजीआई चंडीगढ़ के एडवांस्ड आई सेंटर की ओर से किए गए सर्वे में 14.2 प्रतिशत बच्चों में मायोपिया की पुष्टि हुई है. सर्वे की सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन बच्चों को चश्मे की जरूरत थी, उनमें से 41 प्रतिशत को अपनी नजर कमजोर होने का पता ही नहीं था.

15 स्कूलों के 4,211 बच्चों की आंखों की जांच: पीजीआई की टीम ने चंडीगढ़ के 15 स्कूलों में कुल 4,211 बच्चों की आंखों की जांच की. सितंबर में हुए इस सर्वे में आठ शहरी और सात ग्रामीण स्कूलों को शामिल किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्कूलों में मायोपिया की दर शहरी स्कूलों के मुकाबले 2 से 3 प्रतिशत अधिक मिली. इससे पता चलता है कि बच्चों की आंखों की समस्या केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से सामने आ रही है.

41% बच्चों को नहीं पता था कि उन्हें चश्मे की जरूरत: सर्वे में सामने आया कि कमजोर नजर वाले बच्चों में बड़ी संख्या ऐसी थी, जिन्हें अपनी समस्या का अंदाजा तक नहीं था. शहरी क्षेत्रों में चश्मे की जरूरत वाले करीब 35 प्रतिशत बच्चों को इसकी जानकारी नहीं थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत रहा. डॉक्टरों के मुताबिक कई बार बच्चे यह समझ ही नहीं पाते कि उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा है. ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की आंखों की जांच के लिए उनकी शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए. पीजीआई चंडीगढ़ के सर्वे में 14.2 प्रतिशत बच्चों में मायोपिया मिला (ETV Bharat) समय पर पहचान नहीं हुई तो पढ़ाई पर पड़ सकता है असर: पीजीआई के एडवांस्ड आई सेंटर की प्रमुख डॉ. उषा सिंह, प्रोफेसर डॉ. जसप्रीत सुखीजा और डॉ. सवलीन कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वे के नतीजे साझा किए. डॉक्टरों ने कहा कि बच्चों में मायोपिया को केवल चश्मा लगाने की समस्या समझना सही नहीं है. समय पर पहचान और उपचार नहीं होने पर इसका असर पढ़ाई, खेलकूद और रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ सकता है. बच्चों की आंखों की नियमित जांच जरूरी है, क्योंकि वे कई बार खुद अपनी परेशानी बता नहीं पाते. देशभर के 60 स्कूलों में 1.80 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग: प्रेसवार्ता के दौरान डॉ. उषा सिंह ने बताया कि, "ऑल इंडिया ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसायटी (AIOS) ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से स्कूली बच्चों की आंखों की जांच के लिए देश का पहला राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू किया है. इसके तहत देश के 60 स्कूलों में करीब 1.80 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है. इसी अभियान के तहत पीजीआई की टीम ने चंडीगढ़ के स्कूलों में बच्चों की आंखों की जांच की." 2050 तक दुनिया की आधी आबादी मायोपिया से हो सकती है प्रभावित: वहीं, प्रोफेसर डॉ. जसप्रीत सुखीजा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि, "कोविड के दौरान और उसके बाद बच्चों का बाहर खेलना कम हो गया है. ऑनलाइन कक्षाओं, मोबाइल गेम और डिजिटल गतिविधियों में उनका समय बढ़ा है. लंबे समय तक स्क्रीन देखने और खुले वातावरण में कम समय बिताने का असर आंखों की सेहत पर पड़ सकता है. वर्ष 2030 तक दुनिया की 30 प्रतिशत आबादी, 2040 तक 40 प्रतिशत और 2050 तक करीब आधी आबादी मायोपिया से प्रभावित हो सकती है." माता-पिता को मायोपिया तो बच्चों में पांच गुना तक बढ़ सकता है खतरा: डॉ. जसप्रीत सुखीजा ने कहा कि, "मायोपिया होने के पीछे आनुवंशिक कारण भी अहम भूमिका निभाते हैं. यदि माता-पिता में से किसी एक को बचपन से चश्मा लगा है तो बच्चे में मायोपिया होने का खतरा सामान्य से दोगुना हो सकता है. वहीं, माता-पिता दोनों को मायोपिया होने पर यह खतरा पांच गुना तक बढ़ सकता है. जरूरतमंद बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के तहत मुफ्त चश्मे उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी है."