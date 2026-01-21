ETV Bharat / state

झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद SIR होने की संभावना, तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा चुनाव आयोग

झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद फरवरी के तीसरे सप्ताह में एसआईआर होने की संभावना है.

Office of the Chief Electoral Officer
मुख्य निवार्चन पदाधिकारी का कार्यालय (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 21, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण फरवरी के दूसरे सप्ताह के बजाय अब तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है. SIR शुरू होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आयेगी और तैयारियों से संतुष्ट होने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा करेगी. यदि प्रारंभिक तैयारी से भारत निर्वाचन आयोग संतुष्ट होता है तो 21 फरवरी से SIR की शुरुआत हो सकती है.

SIR के लिए अंतिम चरण में तैयारियां

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, झारखंड में एसआईआर कराने के स्पष्ट निर्देश पिछले साल 26 जून को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जा चुका है. ऐसे में इससे जुड़ी जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वह अंतिम चरण में हैं. अभी पैरेटल मैपिंग का कार्य पूरा किया जा रहा है. फरवरी में एसआईआर शुरू होने की संभावना पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यह भारत निर्वाचन आयोग तय करेगा. हम लोग प्रारंभिक तैयारी पूरी करने में लगे हैं.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार (Etv bharat)

निकाय चुनाव के बाद शुरू हो सकता है SIR

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है. जाहिर तौर पर इसकी औपचारिक ऐलान होने के बाद एसआईआर में देरी होगी. महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी नगर निकाय चुनाव होने के बाद एसआईआर शुरू होने की संभावना है. जानकारों का मानना है कि इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद, निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारी इसमें व्यस्त हो जायेंगे, जिससे एसआईआर कार्य प्रभावित होगा.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र को नगर निकाय चुनाव के कारण ही देश में दूसरे चरण के एसआईआर में उसे शामिल नहीं किया गया था. इधर नगर निकाय चुनाव की घोषणा 27 जनवरी को होने की संभावना है और निर्वाचन की प्रक्रिया फरवरी महीने में पूरी करने की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग है.

ये भी पढ़ें- वैधानिक है वोटर लिस्ट का SIR आदेश, सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग

लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चुनाव आयोग तैयार

रांची मेयर सीट को लेकर कांग्रेस झामुमो में तकरार की संभावना! दोनों पार्टी की महापौर पद पर नजर

TAGGED:

नगर निकाय चुनाव झारखंड
झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया
MUNICIPAL ELECTION IN JHARKHAND
SIR IN JHARKHAND
SIR START AFTER MUNICIPAL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.