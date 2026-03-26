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उत्तराखंड के इन 5 जिलों में आज बारिश-बर्फबारी की चेतावनी, रहिए सतर्क

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है. सुबह और शाम हल्की ठंड पड़ रही है. बीते दिनों बारिश और बर्फबारी से तापमान में खासी गिरावट आई है. वहीं मौसम विभाग ने आज फिर कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के पांच पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है.

उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश गरज और चमक के साथ होने की संभावना जताई है. जब 3300 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अंदेशा जताया है. राज्य के शेष पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गरज और चमक के साथ हो सकती है. राज्य के मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है.

वहीं बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ क्षेत्रों में गरज व काले बादल विकसित होने की संभावाना है. अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 31°C तथा 15°C के लगभग रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा. वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम से लेकर सामान्य से ज्यादा तक रहा. उत्तराखंड में अगले 1-2 दिनों के दौरान अनेक स्थानों में अधिकतम तापमान में 1-2ᵒC की वृद्धि होने की संभावना है. अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा.