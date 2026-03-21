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उत्तराखंड के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना, ठंड ने बढ़ाई दुश्वारियां

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम की बेरूखी जारी है. प्रदेश के कई जिलों में बारिश व उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है. जिसके तापमान में गिरावट आ गई है. वहीं आज फिर मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. लेकिन मौसम विभाग ने आज कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण आया है. वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है.

देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनिदों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश गरज और चमक के साथ हो सकती है. जबकि 3000 मीटर से उससे अधिक ऊं चाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. राज्य के देहरादून, टिहरी और नैनीताल जनिदों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गरज व आकाशीय बिजली चमकने के साथ हो सकती है. वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.

राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां आसमान में मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों में गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं. साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. तापमान अधिकतम तथा न्यूनतम 24°C तथा 12°C के लगभग रहने की संभावना है.