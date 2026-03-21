उत्तराखंड के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना, ठंड ने बढ़ाई दुश्वारियां
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. लगातार बारिश के कारण तापमान में खासी गिरावट महसूस की जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 21, 2026 at 8:55 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम की बेरूखी जारी है. प्रदेश के कई जिलों में बारिश व उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है. जिसके तापमान में गिरावट आ गई है. वहीं आज फिर मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. लेकिन मौसम विभाग ने आज कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण आया है. वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है.
देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनिदों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश गरज और चमक के साथ हो सकती है. जबकि 3000 मीटर से उससे अधिक ऊं चाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. राज्य के देहरादून, टिहरी और नैनीताल जनिदों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गरज व आकाशीय बिजली चमकने के साथ हो सकती है. वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.
राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां आसमान में मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों में गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं. साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. तापमान अधिकतम तथा न्यूनतम 24°C तथा 12°C के लगभग रहने की संभावना है.
बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अत्यंत कम रहा. पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी कम से लेकर अत्यंत कम रहा. उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4-6ᵒC की वृद्धि होने की संभावना है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. साथ ही लोगों को खास सतर्कता बरतने को कहा है. बारिश के दौरान खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और सड़क बाधित होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है.
चमोली में भारी बर्फबारी: सीमांत जिला मुख्यालय चमोली के बदरीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद बर्फ खिसकने का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है यह घटना कंचनगंगा के पास हुई. वीडियो में पहाड़ों से बर्फ फिसलकर नदी की ओर बहती नजर आई.
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