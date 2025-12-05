ETV Bharat / state

आज से बदलेगा मौसम, प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के आसार, रखें अपना ख्याल

उत्तराखंड में आज से मौसम करवट बदल सकता है. बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

Uttarakhand Weather Update
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 5, 2025 at 9:19 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है. पर्वतीय अंचलों में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है. लंबे समय से बारिश ना होने के कारण सर्दी सितम जारी है. ठंड से बचने के लिए लोग सुबह और सायं के समय अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं कनकनी ठंड का असर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है. सुबह सात बजे खुलने वाले मार्केट इन दिनों दस बजे खुल रहे हैं.

उत्तराखंड में 5 दिसंबर यानि आज से मौसम बदलने की संभावना है. बारिश और बर्फबारी होने से लोगों को सूखी ठंड से निजात मिलने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. जबकि 3200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है. राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों में अलाव के साथ ही सभी रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 24°C तथा 7°C के लगभग रहने की संभावना है.

प्रदेश में बीते दिनों आसमान में बादल और ठंडी हवाओं ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी. मैदानी क्षेत्रों में सुबह से कोहरा देखा जा रहा है, जिससे वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लग रहा है. लंबे समय से बारिश-बर्फबारी नहीं होने से सूखी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. पहाड़ों में पाला पड़ने और मैदानी इलाकों में सुबह-शाम कोहरा छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.

हाड़कंपा देने वाली ठंड होने के कारण लोग बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं. जिससे मार्केट में चहल-पहल कम दिखाई दे रही है. फसलों के लिए भी बारिश जरूरी है, काश्तकार बारिश की संभावना से फसल भी अच्छी होने की संभावना जता रहे हैं.

