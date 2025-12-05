ETV Bharat / state

आज से बदलेगा मौसम, प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के आसार, रखें अपना ख्याल

देहरादून: उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है. पर्वतीय अंचलों में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है. लंबे समय से बारिश ना होने के कारण सर्दी सितम जारी है. ठंड से बचने के लिए लोग सुबह और सायं के समय अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं कनकनी ठंड का असर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है. सुबह सात बजे खुलने वाले मार्केट इन दिनों दस बजे खुल रहे हैं.

उत्तराखंड में 5 दिसंबर यानि आज से मौसम बदलने की संभावना है. बारिश और बर्फबारी होने से लोगों को सूखी ठंड से निजात मिलने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. जबकि 3200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है. राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों में अलाव के साथ ही सभी रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 24°C तथा 7°C के लगभग रहने की संभावना है.