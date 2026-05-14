उत्तराखंड में आज फिर बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, अलर्ट जारी
उत्तराखंड के कई जिलों में आज झमाझम बारिश और बर्फबारी देखने के मिल सकती है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 14, 2026 at 7:51 AM IST
देहरादून: प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. कई जगहों पर तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है. वहीं मौसम विभाग ने आज फिर कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. वहीं गरज के साथ आकाशीय बिजल चमकने व झोंकेदार हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया है. जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के पर्वर्तीय जनपदों मे कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गरज और चमक के साथ हो सकती है. जबकि 4500 मीटर व उससे अधिक ऊं चाई वाले इलाकों को बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है. उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पर्वतीय जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजल चमकने व झोंकेदार हवाएं (30-40) किमी प्रति घंटा चलने की संभावना है.जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
चमोली में अतिवृष्टि से किसान परेशान: चमोली जनपद में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. दोपहर बाद जिले के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं, गर्जना और बारिश के साथ अतिवृष्टि देखने को मिली. मौसम में आई ठंडक से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी ओर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है. इन दिनों चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और देशभर से श्रद्धालु बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं. ऐसे में लगातार बदलता मौसम यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.
बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं कई क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. खेतों में तैयार फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का डर सताने लगा है. चमोली जिले में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. अचानक तेज हवाएं चलने के साथ गरज के साथ बारिश हो रही है. कई इलाकों में अतिवृष्टि और ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है. किसानों का कहना है कि सामान्य बारिश फसलों के लिए लाभदायक होती है, लेकिन अतिवृष्टि खेती के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है.
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