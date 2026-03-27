उत्तराखंड के इन जिलों में आज भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, रहें सतर्क
उत्तराखंड में मौसम का मिजाल लंबे समय तल्ख बना हुआ है. प्रदेश में आज फिर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 27, 2026 at 9:15 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. प्रदेश में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आ गई है. वहीं देहरादून मौसम विभाग ने आज कई पर्वतीय जिलों में बारिश और प्रदेश के उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही मौसम विभाग ने बारिश और झोंकेदार हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.
देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश गरज और चमक के साथ ही सकती है. जबकि 3300 मीटर से उससे अधिक ऊं चाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अंदेशा जताया गया है. प्रदेश के अन्य जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गरज व चमक के साथ हो सकती है और 3300 मीटर से उससे अधिक ऊं चाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है.
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने व झोंकेदार हवाएं (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ क्षेत्रों में बहुत हल्की से हल्की बारिश गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने / झोंके दार हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है. अधिकतम तथा न्यूनतम तािमान क्रमशः 31°C तथा 15°C के लगभग रहने की संभावना है.
पिछले 24 घंटों के दौरान, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक तक रहा. उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा.
प्रशासन ने मौसम की चेतावनी के बाद लोगों को अनावश्यक पर्वतीय अंचलों की यात्रा ना करने व सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है. साथ ही लोगों व सैलानियों को जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है. मौसम के अलर्ट के बाद यात्रियों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने करने की अपील की गई है.
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