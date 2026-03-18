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इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, जानें कैसा रहेगा अगले छह दिन तक मौसम

IMD SHIMLA के मुताबिक आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहने वाला है. प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश, बर्फबारी की आशंका है.

हिमाचल में खराब रहेगा मौसम
हिमाचल में खराब रहेगा मौसम (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 8:58 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम खराब बना हुआ है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है. बर्फबारी के कारण कई पर्यटक रविवार को बर्फबारी होने के बाद अटल टनल पर फंस गए थे. जिन्हें रेस्क्यू करके मनाली भेजा गया था. आज भी शिमला, सोलन सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं.

मौसम खराब रहने और बारिश, बर्फबारी के कारण ठंड का असर अभी भी बरकरार है. मौसम विभाग शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह सक्रिय रहने वाला है. प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश, बर्फबारी की आशंका है. बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है. इसके कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 5-12 डिग्री सेल्सियस कम रहा है. वहीं, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 18 मार्च तक सामान्य से 56 प्रतिशत कम बारिश हुई है.

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 23 मार्च तक मौसम खराब रहने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 18 से 20 मार्च तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है. वहीं, 19 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और 20 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 22 और 23 मार्च को मैदानी इलाकों को छोड़कर मध्य पर्वतीय, ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. 18 और 19 मार्च को कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर में तेज हवाओं और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों का अधिकतम तापमान

वहीं, लगातार मौसम खराब रहने से ठंड दोबारा लौट आई है. कई क्षेत्रों का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है. हिमाचल में सबसे अधिक तापमान पांवटा साहिब में 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा सुंदरनगर में 23.6, नाहन में 26.1, कांगड़ा में 25.0 और सोलन में 24.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री, मनाली में 11.8 और कुफरी में 11.2, ऊना 22.4, मंडी 24.1, बरठीं 26.9, नेरी 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

न्यूनतम तापमान

शिमला 6.0, सुंदरनगर 5.4, भुंतर 2.1, कल्पा -3.0, धर्मशाला 8.6, ऊना 9.0, नाहन 10.7, पालमपुर 6.0, सोलन 7.0, मनाली 0.2, कांगड़ा 7.8, मंडी 7.0, बिलासपुर 10.5, कुकुमसेरी -4.6, सेऊबाग 1.0, सराहां 2.2, ताबो -4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों, खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. लगातार खराब मौसम और बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

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