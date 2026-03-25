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हिमाचल में फिर दो दिन लगातार बारिश की संभावना, जानें कब बदलेगा मौसम

हिमाचल में एक बार फिर बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है. दो दिन तक पूरे हिमाचल में बारिश का अनुमान है.

हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार
हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 3:07 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम खराब होने वाला है. आज शिमला समेत आस-पास के इलाकों में हल्के बादल देखे गए. बादलों के बीच से सूरज की लुकाछिपी जारी रही. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया.

पिछले 24 घंटों में जोगिंद्रनगर में 7.0 मिमी, धर्मशाला में 5.1 मिमी, मंडी में 2.8 मिमी, कांगड़ा में 2.3 मिमी, सराहन में 1.0 मिमी, सुंदरनगर और भराड़ी में 0.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई. बीते दिन न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 से 11 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 1 से 5 डिग्री और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में माइनस 11 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

मैदानी क्षेत्रों में यह 21 से 29 डिग्री, मध्य पहाड़ी इलाकों में 16 से 26 डिग्री और ऊंचे क्षेत्रों में 7 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में -1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान पांवटा साहिब में 29 डिग्री सेल्सियस रहा.

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 मार्च तक प्रदेश के मध्य और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. 29 और 30 मार्च को पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है. 28 और 29 मार्च को कई जिलों विशेषकर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला में बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान

शिमला 16.4, सुंदरनगर 25.8, भुंतर 24.6, कल्पा 21.3, धर्मशाला 22.0, ऊना 28.6, नाहन 24.4, केलांग 6.2, सोलन 23.2, मनाली 17.4, कांगड़ा 27.1, मंडी 25.2, जुब्बड़हट्टी 22.2, कुफरी 10.8, कसौली 18.8, ताबो 11.1, नैरी 27.3,बरठीं 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

कहां कितनी बारिश हुई

प्रदेश में अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. मंडी में सबसे ज्यादा सामान्य से 52 प्रतिशत अधिक बारिश हुई, जबकि सोलन (44%), ऊना (45%), शिमला और सिरमौर (17-17%) में भी सामान्य से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई. हालांकि पूरे हिमाचल के स्तर पर वर्षा सामान्य से 13 प्रतिशत कम रही, जबकि चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति में सामान्य से कम बारिश हुई है.

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