हिमाचल में मौसम का 'डबल अटैक': बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, जानें कब-कब बरसेंगे बादल
शिमला समेत कई इलाकों में बादल छाए हैं. प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जताई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 8:43 AM IST
शिमला: मार्च माह के अंत में मौसम ने करवट ली है. रविवार को अटल टनल, रोहतांग, लाहौल स्पीति समेत कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है. वहीं, शिमला, सोलन, मंडी समेत कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली. आज भी शिमला समेत कई इलाकों में बादल छाए हैं और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जताई है.
मौसम विभाग (IMD शिमला) ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. मैदानी और निचले इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
ऐसा रहेगा मौसम
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब रहने की संभावना है. 30 मार्च को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं. 31 मार्च से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है, हालांकि 1 और 2 अप्रैल को फिर से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. 2 अप्रैल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय होने की संभावना है, जिससे 3 और 4 अप्रैल को प्रदेशभर में बारिश का अनुमान है.
तापमान में आएगी गिरावट
मौसम में आ रहे इस बदलाव का सीधा असर तापमान पर पड़ेगा. पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है. अधिकतम तापमान में भी 4 से 7 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को फिर से ठंड का अहसास होगा. सबसे ठंडा स्थान लाहौल-स्पीति का ताबो रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.1°C दर्ज किया गया. सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में रहा, जहां अधिकतम तापमान 30.8°C रिकॉर्ड किया गया.
हिमाचल के विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान
|स्थान
|आज का तापमान (°C)
|सामान्य से अंतर (°C)
|शिमला
|14.2
|-4.7
|सुंदरनगर
|22.3
|-5.9
|भुंतर
|21
|-3.5
|कल्पा
|10
|-4.5
|धर्मशाला
|22
|-2.7
|ऊना
|28.6
|-2.4
|नाहन
|23
|-5.5
|केलोंग
|9.1
|0.1
|सोलन
|16
|-10.2
|मनाली
|15.5
|-4
|कांगड़ा
|27
|-0.7
|मंडी
|25.6
|-3.2
|जुब्बड़हट्टी
|15.8
|NA
|कुफरी (फागू ARG)
|6.5
|NA
|बरठीं
|25.5
|NA
|ताबो
|12
|NA
|नेरी
|26.8
|NA
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