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राजस्थान में तीन वेदर सिस्टम सक्रिय, जैसलमेर से कोटा तक मानसून ट्रफ, इन जिलों में आज बरसेंगे बादल

पढें: बाड़मेर में इंद्रदेव की मेहरबानी: बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में जलभराव दो जिलों में रेड, नौ में ऑरेंज अलर्ट: प्रदेश में अगले चार दिन तक बारिश का असर बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि नौ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है. विभाग ने लोगों से नदियों, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. दक्षिणी राजस्थान में मानसून सबसे अधिक सक्रिय बना हुआ है.बीते 24 घंटों में सलूंबर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में 235 मिमी (करीब 11 इंच) वर्षा दर्ज की गई, जो प्रदेश में सबसे अधिक रही. इसके अलावा भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, अजमेर और पाली सहित कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. माही और सोम नदी उफान पर हैं, जबकि कई गांवों का संपर्क टूट गया है. अनेक स्थानों पर पुलिया डूब गई हैं, खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है. बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली सहित पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में भी लगातार मूसलाधार बारिश हुई है.

मौसम विभाग ने शुक्रवार को अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. 25 जुलाई को दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है. हालांकि विभाग का अनुमान है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून की गतिविधियां कुछ कमजोर पड़ सकती हैं.

जयपुर: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. प्रदेश के ऊपर एक साथ तीन मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी और मध्य राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार मानसून ट्रफ जैसलमेर से कोटा होकर गुजर रही है. इसके साथ ही दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और पूर्व-पश्चिम शियर जोन भी सक्रिय है. इन तीनों सिस्टम के प्रभाव से अलग-अलग दिशाओं से आने वाली नमी वाली हवाएं आपस में टकरा रही हैं, जिससे घने बादलों का निर्माण हो रहा है और कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है.

झाड़ोल में सर्वाधिक बारिश: आज सुबह प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले इलाकों में झाड़ोल (उदयपुर) शामिल रहा, यहां 95 मिमी बारिश के साथ प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई. इसके बाद पचपदरा (बालोतरा) में 90 मिमी, आमेट (राजसमंद) में 87 मिमी, बापिणी (फलोदी) में 83 मिमी, बागोर (भीलवाड़ा) में 75 मिमी और सलूंबर शहर में 74 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. झल्लारा, नेई बांध, लसाड़िया और भदेसर में 66-66 मिमी, धोरीमन्ना में 63 मिमी, राशमी में 61 मिमी और कोटड़ा और सरदारगढ़ में 60-60 मिमी बारिश दर्ज की गई.

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आकाशीय बिजली बनी जानलेवा: बारां जिले के भंवरगढ़ क्षेत्र में खेत पर काम कर रही 14 वर्षीय सुमित्रा बंजारा की बिजली गिरने से मौत हो गई. बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र में बिजली गिरने से 29 पालतू पशुओं की मौत हो गई. वहीं धनाऊ क्षेत्र में बिजली गिरने के बाद लगी आग से एक ढाणी की चार झोपड़ियां जलकर राख हो गईं, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ. भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के कलालखेड़ी गांव में खेत में बकरियां चरा रहे 65 वर्षीय धर्मानाथ और उनकी 11 वर्षीय नातिन गायत्री नाथ की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में सात बकरियां भी मर गईं, जो परिवार की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन थीं.

झालावाड़ में फिर बदला मौसम: झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह से ही घने काले बादलों ने आसमान को ढक लिया. पिछले तीन दिनों की लगातार बारिश के बाद एक दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर से बारिश की संभावना बढ़ गई है. मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. किसान अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं, जबकि प्रशासन संभावित जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए सतर्क है.

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बीसलपुर बांध को अभी और बारिश का इंतजार: जयपुर की पेयजल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बीसलपुर बांध अभी पूरी तरह नहीं भर पाया है. बांध का वर्तमान जलस्तर 313.62 आरएल मीटर दर्ज किया गया है, जो इसकी कुल भराव क्षमता का लगभग 66.31 प्रतिशत है. पिछले वर्ष इसी दिन बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर पहुंच गया था और दो गेट खोलने पड़े थे. इस बार भी त्रिवेणी नदी से पर्याप्त पानी आने का इंतजार है. हालांकि बांध प्रबंधन का मानना है कि अगर मानसून की रफ्तार अगस्त में बनी रही, तो बांध के लबालब भरने की संभावना बनी हुई है.

पाली के तखतगढ़ में अल सुबह बारिश (ETV Bharat Jaipur)

बाड़मेर में किसानों के लिए राहत: बाड़मेर जिले में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई. नोखड़ा में सर्वाधिक 55 मिमी वर्षा हुई. इसके अलावा बाटाडू में 28 मिमी, बाड़मेर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 17-17 मिमी, शिव में 16 मिमी, सेड़वा में 15 मिमी, गडरारोड में 13 मिमी, धनाऊ में 8 मिमी, रामसर में 7 मिमी, बायतू में 5 मिमी और चौहटन में 2 मिमी बारिश दर्ज की गई. बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और खरीफ फसलों के लिए इसे फायदेमंद माना जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा. जिन इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, वहां बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका बनी हुई है. ऐसे में लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की गई है.