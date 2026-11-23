जनगणना और बोर्ड परीक्षा की तारीखों में टकराव के आसार, शिक्षा विभाग ने फरवरी के पहले सप्ताह से परीक्षा कराने का भेजा प्रस्ताव
जनगणना 2027 को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों में बदलाव की संभावना है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 23, 2026 at 3:27 PM IST
रांचीः झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तारीखों में बदलाव की संभावना बन रही है. इसकी मुख्य वजह जनगणना और बोर्ड परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियों का एक-दूसरे से टकराना है.
यदि जनगणना के कार्यक्रम में बदलाव नहीं होता है, तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी के बजाय मार्च 2027 में आयोजित की जा सकती हैं. इसके साथ ही आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षाओं की तिथियों में भी बदलाव संभव है.
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जनगणना 2027 के तहत घर-घर सर्वेक्षण का कार्य 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है. वहीं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और JAC ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं पांच फरवरी 2027 से शुरू कराने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह में आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षाएं आयोजित करने की योजना है.
दोनों कार्यक्रमों के एक साथ होने से शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर परेशानी हो सकती है. जनगणना के काम में बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है. वहीं, बोर्ड परीक्षाओं के संचालन, वीक्षण और मूल्यांकन के लिए भी शिक्षकों की जरूरत होती है. ऐसे में एक ही समय पर दोनों जिम्मेदारियां निभाना विभाग के लिए चुनौती बन सकता है.
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम मांगा है. झारखंड के स्कूली शिक्षा विभाग ने फरवरी के पहले सप्ताह से परीक्षा कराने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा है. सहमति मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. अब परीक्षा की तारीखों को लेकर केंद्र के फैसले पर भी नजर है. यदि जनगणना की अवधि में बदलाव होता है, तो JAC फरवरी में ही परीक्षा करा सकता है अन्यथा मार्च में परीक्षा आयोजित करने की नौबत आ सकती है.
26 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क भर सकते हैं फॉर्म
इधर, JAC की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है. 12 नवंबर से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया के तहत बिना विलंब शुल्क के 26 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं. वहीं, विलंब शुल्क के साथ चार दिसंबर तक आवेदन जमा करने का मौका मिलेगा. परीक्षा की समय-सारणी नवंबर के अंत तक जारी होने की संभावना है. हालांकि, अंतिम कार्यक्रम विभाग और परिषद की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा.
JAC सचिव एस. डी. तिग्गा ने कहा कि परीक्षा की तारीखों को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जो दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, परिषद उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगी. परीक्षा कार्यक्रम तय करने में विभाग के निर्देशों का पालन किया जाएगा.
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