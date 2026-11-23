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जनगणना और बोर्ड परीक्षा की तारीखों में टकराव के आसार, शिक्षा विभाग ने फरवरी के पहले सप्ताह से परीक्षा कराने का भेजा प्रस्ताव

झारखंड एकेडमिक काउंसिल भवन, रांची ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तारीखों में बदलाव की संभावना बन रही है. इसकी मुख्य वजह जनगणना और बोर्ड परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियों का एक-दूसरे से टकराना है.

यदि जनगणना के कार्यक्रम में बदलाव नहीं होता है, तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी के बजाय मार्च 2027 में आयोजित की जा सकती हैं. इसके साथ ही आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षाओं की तिथियों में भी बदलाव संभव है.