छात्र आंदोलन और रांची बंद के मद्देनजर कई स्कूल में 'छुट्टी', कुछ समय से पहले होंगे क्लोज
छात्र आंदोलन और रांची बंद के मद्देनजर कई स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है.
Published : August 9, 2026 at 9:00 PM IST
रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स को लेकर 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव और कुछ छात्र संगठनों की ओर से रांची बंद के आह्वान के मद्देनजर राजधानी के कई स्कूलों ने एहतियातन अपने स्तर से स्कूल संचालन में बदलाव किया है.
शहर में बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने और विभिन्न इलाकों में यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और आवागमन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है.
जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली ने 10 अगस्त को LKG से कक्षा पांच तक की कक्षाएं स्थगित कर दी हैं. कक्षा छह से 10 और कक्षा 11 के बैच-1 तथा कक्षा 12 के दोनों बैच के विद्यार्थियों की कक्षाएं सुबह सात बजे से होगी और 10 बजे छुट्टी कर दी जाएगी. बसों से विद्यार्थियों की वापसी 10:10 बजे तक पूरी करने की जानकारी दी गई है. कक्षा 11 के बैच-2 की कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी. वही 10 अगस्त को होने वाली कक्षा 11 की यूनिट टेस्ट परीक्षा अब 17 अगस्त को होगी.
डीपीएस रांची में नर्सरी से कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों की छुट्टी 11:30 बजे कर दी जाएगी. शारदा ग्लोबल समेत शहर के कुछ अन्य स्कूलों ने भी 10 अगस्त को स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है.
स्कूल बंद रखने या समय में बदलाव से संबंधित अपडेट की संभावना
वहीं, देर रात तक शहर के कई अन्य स्कूलों की ओर से भी 10 अगस्त को स्कूल बंद रखने या समय में बदलाव से संबंधित अपडेट जारी किए जाने की संभावना है. फिलहाल कई स्कूल प्रबंधन स्थिति को लेकर असमंजस में हैं और शहर के हालात तथा यातायात व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं.
खासकर हटिया और धुर्वा क्षेत्र में स्थित कई स्कूलों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और संभावित यातायात व्यवधान को देखते हुए एहतियातन स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है. स्कूल प्रबंधन की चिंता है कि बड़ी संख्या में छात्रों के रांची पहुंचने और आंदोलन के दौरान प्रमुख मार्गों पर भीड़ बढ़ने से स्कूल बसों के आवागमन में परेशानी हो सकती है.
ऐसे में देर रात तक स्कूलों की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी होने की संभावना है. अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि वे अपने-अपने स्कूलों के आधिकारिक मैसेज और नोटिस पर नजर रखें और उसी के अनुसार बच्चों के स्कूल जाने को लेकर निर्णय लें.
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