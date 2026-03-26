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15 साल बाद भी अधूरा आशियाने का सपना, 800 परिवारों की उम्मीदें अटकीं

आवेदक अशोक शर्मा, मनीष मेघवाल, सुमित, अजय जैन, रामेश्वर टेलर ने कहा कि कुचामनसिटी के त्रिसिंग्या हनुमानपुरा में वर्ष 2011 में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत यह परियोजना शुरू हुई थी. पीपीपी मॉडल पर नगर पालिका कुचामनसिटी और निजी डवलपर के द्वारा इस योजना को मूर्त रूप दिया जाना था. इसके लिए लोगों से आवेदन लेकर निश्चित राशि जमा की गई. इसके बाद आवेदकों के नाम की लॉटरी भी निकाली गई. लॉटरी निकले 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह योजना अधर में अटक गई. इसके बाद से आवासीय योजना के आवेदक आज भी मकान मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामनसिटी में 15 साल बाद भी 800 लोगों के आशियाने का सपना अधूरा है. 15 साल पहले इन लोगों को राजस्थान आवासन मंडल से मकान का पट्टा मिल चुका है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज तक उन्हें अपना घर नहीं मिला. इन लोगों की जिंदगी भर की कमाई-पूंजी भी सरकार की उदासीनता से अधर में अटक गई है.

यह थी योजना की रूपरेखा:

आर्थिक कमजोर वर्ग: 325 वर्गफीट के 496 फ्लैट, कीमत 2.40 लाख रुपए

अल्प आय वर्ग: 500 वर्गफीट के 288 फ्लैट, कीमत 3.75 लाख रुपए

मध्यम आय वर्ग: 700 वर्गफीट के 96 फ्लैट, कीमत 7 लाख रुपए

पीड़ितों ने सौंपा ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन की दी चेतावनी: कुचामनसिटी के स्टेशन रोड स्थित त्रिसिंगिया, हनुमानपुरा में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकारी आवास योजना के खिलाफ अब पीड़ित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. आवास योजना के पीड़ित आवेदकों ने उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा को ज्ञापन सौंपा. आवेदकों ने ज्ञापन में बताया कि उन्होंने इस योजना के तहत नगर पालिका कुचामनसिटी के माध्यम से आवेदन किया था. इस योजना के अनुसार 300 दिन में फ्लैट पूरी तरह तैयार करके आवेदकों को देने का निर्धारण हुआ था, लेकिन आज तक न तो फ्लैटों का कब्जा दिया गया और न ही फ्लैट पूरी तरह तैयार किए गए. लोगों ने उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा से मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर पीड़ितों को जमा राशि ब्याज सहित वापस दिलाई जाए. लोगों ने कहा कि अब हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि अगर सुनवाई नहीं हुई, तो कुचामन अफोर्डेबल हाउसिंग संघर्ष समिति को आगामी दिनों में धरना, प्रदर्शन व सड़क जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

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मेहनत की कमाई फंसी: आवेदक नंदकिशोर पारीक का कहना है कि उन्होंने वर्षों की बचत से एक-एक पाई जोड़कर पैसे जमा किए. कई परिवारों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन अब तक सिर्फ इंतजार ही मिला. लोगों ने अधिकारियों और डेवलपर पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं. सुरेंद्र सिंह भुणास ने कहा कि आवासीय योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन हुआ है. इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. शीघ्र ही पीड़ितों की सुनवाई नहीं हुई, तो नगर परिषद कार्यालय में धरना शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. योजना में शामिल अशोक शर्मा, मनीष मेघवाल, सुमित, अजय जैन, रामेश्वर टेलर आदि कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की बचत इस उम्मीद में लगा दी थी कि कुछ वर्षों में अपना घर मिल जाएगा. एक आवेदक ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड ने भरोसा दिलाया था कि तय समय में मकान मिल जाएगा. हमने अपनी बचत और कर्ज लेकर पैसा जमा किया, लेकिन करीब 16 साल बाद भी घर नहीं मिला.

उपखंड अधिकारी ने कहा, उचित कार्रवाई की जाएगी: उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा ने कहा कि आवासीय योजना के तहत बनाए गए मकानों को लेकर कुछ पीड़ित लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है. ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि नगर परिषद द्वारा उन्हें मकान के पट्टे जारी कर दिए गए हैं, उनकी लॉटरी और जमा राशि भी संपूर्ण जमा हो चुकी है, लेकिन 15-16 साल बीत जाने के बावजूद भी उन्हें आज तक मकान नहीं दिया गया. इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.