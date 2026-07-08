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लखनऊ संस्कृत विश्वविद्यालय में 'सकारात्मक' तंत्र साधना; समाज में फैली भ्रांतियां दूर करना उद्देश्य

दक्षिण पंथी तंत्र में इसे पूरी तरह सात्विक रूप में अपनाया जाता है. यहां बलि का मतलब पशु बलि नहीं होगा.

लखनऊ संस्कृत विश्वविद्यालय में 'सकारात्मक' तंत्र साधना.
लखनऊ संस्कृत विश्वविद्यालय में 'सकारात्मक' तंत्र साधना. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 7:45 AM IST

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लखनऊ: संस्कृत विश्वविद्यालय अब तंत्र विद्या को अंधविश्वास की जगह अकादमिक और वैज्ञानिक नजरिए से पढ़ाएगा. इसके लिए विश्वविद्यालय कैंपस में विशेष 'साधना कक्ष' बनाया जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य तंत्र के सकारात्मक पक्ष को सामने लाना है. जैसे ध्यान, मनोविज्ञान, तनाव प्रबंधन और आत्म-नियंत्रण है.

विश्वविद्यालय के निदेशक सर्व नारायण झा ने बताया कि तंत्र को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं. हमारा प्रयास इसे पाठ्यक्रम और शोध के जरिए साफ करना है. इस कक्ष में साधना करने वाले छात्रों को तंत्र के इतिहास, सामाजिक प्रभाव और वैज्ञानिक आधार पढ़ाया जाता है.

तंत्र साधना में अनुशासन और आचार संहिता का पालन हर हाल में शिष्य को करना होगा. नियम तोड़ने पर दीक्षा रद्द करने का भी प्रावधान होता है. तंत्र की 10 महाविद्याओं को मुख्य आधार बनाया गया है. महाविद्या देवी के 10 रूप हैं, जिन्हें शक्ति और ज्ञान का अलग-अलग आयाम माना जाता है. यह हैं, काली, तारा, षोडशी या त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला.

लखनऊ संस्कृत विश्वविद्यालय में 'सकारात्मक' तंत्र साधना. (Video Credit: ETV Bharat)

विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक महाविद्या को एक मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से सिखाया जाता है. उदाहरण के लिए काली को समय और परिवर्तन की शक्ति, तारा को मार्गदर्शन, भुवनेश्वरी को सृष्टि का विस्तार और कमला को समृद्धि और संतोष से जोड़ा जाता है. छात्रों को बताया जाएगा कि इन रूपों का ध्यान और जप कैसे मानसिक स्थिरता और एकाग्रता बढ़ा सकता है.

दक्षिणपंथी और वामपंथी तंत्र में अंतर: साधना में तंत्र के दो मार्गों को भी समझाया जाएगा. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यहां केवल दक्षिणपंथी तंत्र सिखाया जाएगा. दक्षिणपंथी तंत्र को सकारात्मक और सात्विक मार्ग माना जाता है. इसमें पूजा, ध्यान, मंत्र जप और आत्मशुद्धि पर जोर रहता है. इसमें किसी भी तरह की हिंसा या वर्जित कर्म नहीं होते.

वहीं, वामपंथी तंत्र को पाठ्यक्रम में नकारात्मक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में पढ़ाया जाएगा. इसका उद्देश्य छात्रों को बताना है कि कैसे कुछ प्रथाएं समाज में गलतफहमी पैदा करती हैं और उनका शैक्षणिक आधार क्या है. विश्वविद्यालय का कहना है कि शोध का मकसद तुलना करके यह समझना है कि प्राचीन काल में इन मार्गों को क्यों अलग-अलग देखा गया.

सात्विक बलि का क्या अर्थ है: तंत्र साधना में बलि शब्द को लेकर अक्सर गलतफहमी होती है. दक्षिण पंथी तंत्र में इसे पूरी तरह सात्विक रूप में अपनाया जाता है. यहां बलि का मतलब पशु बलि नहीं होगा. इसके स्थान पर नारियल, फल, मिठाई, अक्षत और पुष्प जैसी वस्तुएं चढ़ाई जाएंगी.

शिक्षकों का कहना है कि प्राचीन ग्रंथों में बलि का अर्थ समर्पण और अहंकार का त्याग भी माना गया है. सात्विक बलि में साधक अपनी बुरी आदतों, क्रोध और लालच को देवी को समर्पित करता है. साधना कक्ष में होने वाले सभी अनुष्ठान विश्वविद्यालय की आचार समिति की निगरानी में होंगे.

इसका उद्देश्य छात्रों को यह सिखाना है कि आस्था और विज्ञान साथ-साथ चल सकते हैं. प्रशासन का मानना है कि इस पहल से तंत्र विद्या पर होने वाला शोध न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी ध्यान आकर्षित करेगा.

तंत्र साधक शशिरंजन गिरि ने बताया कि तंत्र साधना को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं. बहुत से लोग तंत्र साधना के नाम पर लोगों को ठगने का भी प्रयास करते हैं. यह तंत्र नहीं है. तंत्र मानव कल्याण के लिए होता है. यही साधना की शक्ति है.

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