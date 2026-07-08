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लखनऊ संस्कृत विश्वविद्यालय में 'सकारात्मक' तंत्र साधना; समाज में फैली भ्रांतियां दूर करना उद्देश्य

लखनऊ संस्कृत विश्वविद्यालय में 'सकारात्मक' तंत्र साधना. ( Photo Credit: ETV Bharat )