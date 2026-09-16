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पंचायत सहायकों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय, मानदेय वृद्धि का आश्वासन!

राजभर से बैठक सफल, बढ़ेगा मानदेय और वापस होंगे मुकदमे!

बढ़ेगा मानदेय और वापस होंगे मुकदमे!
बढ़ेगा मानदेय और वापस होंगे मुकदमे! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 12:44 PM IST

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लखनऊ: लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों को सरकार की ओर से राहत की उम्मीद जगी है. पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2026 को पंचायत सहायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में पंचायत सहायकों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही प्रमुख मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया. मंत्री ने मांगों के समाधान की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

मातृत्व अवकाश और ₹9000 मानदेय!: बैठक में पंचायत सहायकों के मानदेय, सेवा संबंधी अधिकार, महिला पंचायत सहायकों के मातृत्व अवकाश और आंदोलन से जुड़े मुकदमों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. मंत्री की ओर से पंचायत सहायकों के मानदेय को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की बात कही गई. इससे प्रदेशभर में कार्यरत पंचायत सहायकों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है.

पंचायत सहायकों की प्रमुख मांगों पर मंत्री का सकारात्मक भरोसा
पंचायत सहायकों की प्रमुख मांगों पर मंत्री का सकारात्मक भरोसा (Photo Credit: ETV Bharat)

पंचायत सहायक पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं. उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार पंचायत सहायकों के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. ओमप्रकाश राजभर, मंत्री


बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर: इसके साथ ही पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया. बैठक में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा समाप्ति से जुड़े मामलों में संबंधित जिलाधिकारी की भूमिका और अधिकार सुनिश्चित किए जाने पर भी सकारात्मक निर्णय की बात कही गई. पंचायत सहायकों की ओर से लंबे समय से ग्राम प्रधान स्तर पर मनमाने तरीके से कार्रवाई किए जाने की शिकायतें उठाई जाती रही हैं.


बैठक में महिला पंचायत सहायकों को शासन के निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुसार मातृत्व अवकाश का लाभ देने का भी आश्वासन दिया गया. वहीं, पंचायत सहायकों के आंदोलन और उनकी मांगों से संबंधित दर्ज मुकदमों की समीक्षा कर नियमानुसार और विधिक प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस लेने की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई. बैठक के बाद पंचायत सहायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाए जाने और समस्याओं के समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए आभार जताया. प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि बैठक में दिए गए आश्वासनों को जल्द ही शासन स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा.

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