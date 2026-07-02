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कानपुर में पहचान छिपाकर दो युवतियों से निकाह; आगरा का इरशाद गिरफ्तार, बंधक बनाई गई लड़कियां मुक्त

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र से पहचान छिपाकर दो हिंदू युवतियों को जबरन धर्म परिवर्तन व बच्चे के खतने का दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का गंभीर मामला सामने आया है. बजरंग दल और स्थानीय हिंदू संगठन के हंगामे के बाद के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है, जो आगरा का रहने वाला है.



सोशल मीडिया पर विशाल बनकर की पहचान, 8 साल बाद खुला राज: हिंदू संगठन कार्यकर्ता कृष्णा तिवारी ने बताया कि उन्हें एक पीड़ित महिला का फोन आया था, जिसने रोते हुए खुद को नरक से बचाने और आजाद कराने की गुहार लगाई थी. सामने आई जानकारी के अनुसार, पहली पीड़िता मूल रूप से हरदोई जिले की रहने वाली है. पीड़िता ने बताया कि करीब 8 वर्ष पहले उसकी पहचान ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप के जरिए विशाल नाम के व्यक्ति से हुई थी. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली. शादी के कुछ दिन बाद महिला को पता चला कि युवक विशाल नहीं, बल्कि आगरा निवासी मुस्लिम समुदाय का इरशाद है. लोक-लाज और बदनामी के डर से युवती ने उस समय उसी के साथ रहने का फैसला कर लिया.



धर्म परिवर्तन और बच्चे के खतने का दबाव: कृष्णा तिवारी के अनुसार, इरशाद के घर का पूरा परिवेश मुस्लिम रीति-रिवाजों वाला था. महिला का आरोप है कि उसे अपनी हिंदू पूजा पद्धति से रोका जाता था और पूजा-पाठ करने पर उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की जाती थी. महिला का एक ढाई साल का बच्चा भी है, जिसका नाम उसकी मर्जी के खिलाफ आरिश रखा गया था. आरोपी इरशाद महिला पर लगातार धर्म परिवर्तन करने और बच्चे का खतना कराने का दबाव बना रहा था. इस प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार युवती ने हिंदू संगठन से संपर्क किया.



दूसरी हिंदू लड़की से भी की शादी: मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी इरशाद एक और हिंदू लड़की को शादी कर उसी घर में ले आया. इस दूसरी युवती की मुलाकात इरशाद से नौकरी के सिलसिले में हुई थी. वह एक प्लेसमेंट लेने के लिए गई थी. जहां आरोपी ने खुद को विशाल बताकर उससे करीबी बढ़ाई और शादी कर ली. हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ही हिंदू युवतियां एक ही घर में साथ में रह रही थी. जब पहली पत्नी ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ बर्बरता से मारपीट की और उसे एक कमरे में बंधक बना दिया. तब से पीड़िता को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी.



पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में: पीड़िता की शिकायत पर पनकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. घटना की जानकारी देते हुए एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि थाना पनकी क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा दो महिलाओं को बंधक बनाया गया है. पुलिस द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम बनाई गई और मौके पर रवाना की गई.

मौके से दो महिलाओं को बरामद कर थाने लाया गया है. उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इसमें नामित अभियुक्त इरशाद को पकड़ लिया गया है. वह पुलिस हिरासत में है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.



6 महीने की गर्भवती है दूसरी पीड़िता: वहीं दूसरी युवती जिससे इरशाद ने 3 साल पहले शादी की है. उसका आरोप है कि वह 6 महीने की गर्भवती है. आसपास के पड़ोसियों ने भी पुलिस को बताया कि इस घर की गतिविधियां काफी संदिग्ध थीं और ये लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.